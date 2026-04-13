Jeličić: "Nije mi jasno što je Hrvatski Telekom dozvolio da mu Hajduk radi"

Joško Jeličić (55) krajem ožujka oglasio se prvi put nakon što je prestao biti stručni komentator emisije Studio HNL na MAXSportu. Tako je odlučio Hrvatski Telekom nakon što je USKOK podigao optužnicu protiv Jeličića zbog lažnog svjedočenja na suđenju Zdravku Mamiću.

Jeličić je danas ponovno govorio o toj temi. "Vrlo je jasno. Hodogram je bio zaj*ban: u nedjelju emisija, u utorak se HT ograđuje, u srijedu Hajduk govori da će poduzeti određene korake i dan kasnije optužnica i ja otkaz dobijem. Ljudi vole teorije zavjere, a ja kao solinski znanstvenik volim činjenice. Ne mogu ulaziti u detalje optužnice. Logično da će se optužnica podići. Luka Modrić i Dejan Lovren su dobili optužnicu za isti slučaj, koja je došla i do mene. Ja sam legalist, stojim iza svega i nitko ne može suditi kako je bilo u mojim cipelama. Neka ljudi rade svoj posao, nemam problem s time, odgovarat ću za svoje postupke", rekao je Jeličić u Podcast Inkubatoru na pitanje zašto je dobio otkaz.

"HT nije televizija i nemaju pojma o tom poslu"

Jeličić je kritizirao HT. "Ja sam dobio otkaz kao zbog optužnice. To apsolutno nije istina. Bio sam na sastanku prije tog ograđivanja te su se ljudi s vrha HT-a slagali sa svime što sam rekao. By the way, stavljena je meta svim dečkima koji komentiraju. Ljudi s kojima sam komunicirao, iz vrha HT-a, sve su potpisivali. Ja Peri Periću ili Mati Mariću ne mogu reći: 'J*bi se.' Ali korporacija, koja se zove Hrvatski Telekom, to nisam doživio. Prvo su predložili da bude odgoda moje emisija za 15 minuta, a to sam odbio. Jer sam bio kritičan prema Udruzi Naš Hajduk. Dotad je sve moglo proći, ali kad sam dirnuo u osinjak - doviđenja. Njima je optužnica dobro došla da se ograde i da mi daju otkaz. Zato ih ne poštujem. Da su mi rekli istinu, da sam postao prevelik teret, pružio bih ruku poštovao bih to. Meni je drago da je Hrvatski nogometni savez, odnosno hrvatski nogomet, našao nekoga tko će platiti 50 milijuna eura u pet godina za TV prijenos. Našli su papka koji će kupiti to, a HT nije televizija i nemaju pojma o tom poslu", nastavio je Jeličić.

Kritizirao Marinku Akrap iz Hajduka

Govorio je i o Marinki Akrap, članici Nadzornog odbora Hajduka. "Vode se brojkama i razumijem ih iz baze korporacije, ali nije mi jasno da njemačka kompanija, koja je u Hrvatskoj i koja ostvaruje dobit od 150 milijuna eura neto dobiti, da jedna Marinka Akrap, gospođa Vegeta koja se miješa u sve, napravi pritisak pod koji oni padnu. Na tjednoj bazi je slala mailove, HT je morao nadopuniti memoriju koliko ih je slala. Borio se HT, daleko od toga. Ali što je HT dozvolio da mu radi Hajduk, dok oni ovaj proizvod toliko plaćaju, meni to nije jasno.

Vjerojatno je excel tablica rekla: 100.000 članova, 22.000 pretplatnika, poslovnih korisnika... 'Dragi, ti s nama šteta.' Da su oni meni rekli da me miču jer smetam Hajduku koji generira veliku publiku, ja bih rekao OK, ali ovo s optužnicom ne priznajem. Modrić, Mourinho, Ancelotti i mnogi velikani imaju presude zbog utaje poreza, zamisli da su oni dobili otkaz zbog pravomoćne presude, a moja je samo podignuta. S druge strane, majka firma Hrvatskog Telekoma, Deutsche Telekom, godinama je generalni sponzor Bayernu, čiji predsjednik Uli Hoenes je bio u zatvoru zbog utaje poreza… Izašao je iz zatvora i opet je predsjednik Bayerna, a Deutsche Telekom je i dan danas sponzor, piše Index.

Napravili su pritisak. Ovo kao da je Jugoslavija, momci s Tportala i MAXSporta ne smiju objaviti ovaj razgovor. Ne pričam o Hajduku, nego o ljudima. Marinka Akrap mi je poslala poruku ‘hahahah’ kada je vidjela da gostujem kod vas. Nevjerojatno je čime se ti ljudi bave. Hrvatski Telekom je podvio rep. Ne možeš vjerovati", nastavio je Jeličić.

Što se dogodilo?

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg nogometaša i televizijskog analitičara Joška Jeličića zbog davanja lažnog iskaza tijekom suđenja u postupku protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz NK Dinama. Svjedočeći na suđenju braći Mamić i ostalima, u tzv. aferi Dinamo 2 na osječkom Županijskom sudu, Jeličić je u listopadu 2024. rekao da tijekom istrage na ispitivanju u USKOK-u nije govorio istinu o uvjetima svoje financijske nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se moguće kaznene odgovornosti. Za davanje lažnog iskaza zakon predviđa zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Isprozivao Udrugu Naš Hajduk

Nakon Hajdukove pobjede protiv Osijeka na Opus Areni u veljači, Jeličić je komentirao odlazak sportskog direktora Gorana Vučevića (54), koju je Hajduk priopćio ranije tog tjedna. "Garcia je iznimno pametan tip, pametniji od svih dolje. Otpremnina govori tome u prilog. Moramo biti oprezni: postoji Hajduk Authentic. Moramo baratati činjenicama. Poštujem instituciju predsjednika Hajduka, konkretno Ivana Bilića, kojega ne poznajem. Pogotovo Ljubu Pavasovića, kojeg poznajem i poštujem.

Ali ona presica, na kojoj Vučević odlazi, ali ostaje... Dakle, nije dao ni dobio otkaz. Nitko nije kriv ni nevin. O situaciji s Livajom ne možemo i ne možemo o neispunjenim uvjetima za Vučevića. Ako to nije Alan Ford, ne znam što jest. Iskreno, Vučević je još jedan potrošeni veliki hajdukovac koji zna svoj posao. Došao je Hajduk vođen emocijom, ne razumom. Potrošen je za osam mjeseci. Potrošio ga je Ivan Bilić, predsjednik Uprave, koji ga je doveo i smijenio. To je četvrti sportski direktor kojeg je maknuo. Za usporedbu, Damir Mišković je u 13-14 godina svog mandata u Rijeci imao četiri sportska direktora. To je pametnom dovoljno u smislu vođenja kluba", rekao je tada Jeličić.

"Zamolio bih Udrugu Naš Hajduk da nas ostave njihove ideologije i učenja demokracije"

"Ivan Bilić je održao presicu, a Ljubo Pavasović je bio uz njega da mu da podršku jer Bilić nema osobnost ni karizmu. Poznajem predstavnike stanara s većom karizmom od njega. Ali zna smjenjivati ljude i često ide po mišljenje u Udrugu Naš Hajduk.

Treba naglasiti... Jedine dvije stvari u zadnjih 15 godina, koje su kontinuirane, jesu impotentni većinski vlasnik Grad Split i Udruga Naš Hajduk, drugi većinski vlasnik. Oni su jedina konstanta. Želim čestitati rođendan Hajduku i parafrazirati šjor Stanka Poklepovića. Zamolio bih ove iz Udruge Naš Hajduk da nas ostave njihove ideologije i učenja demokracije i neka idu ća i ostave nas na miru. Imali su priliku tijekom 15 godina. Troše Vučevića, Kalinića, Tudor je također bio bezvezan trener, Leku su potrošili...

Način upravljanja je problem, sve ostalo je posljedica. Danas je igrao privatan klub koji ima infrastrukturu protiv demokratskog kluba s očajnom infrastrukturom. Osijek je zadnji, Hajduk drugi, ali ne pričam o tome. Pričam o tome da niste sposobni izabrati ljude koji će donijeti strategiju, sve drugo je posljedica. Žao mi je Gorana i onih koji su došli na temelju emocije, a brzo su potrošeni. Žao mi je što je pristao ostati s ljudima koji su ga potrošili kao malo dijete", zaključio je Jeličić, piše Index.

Hrvatski Telekom se ispričao

Hrvatski Telekom oglasio se u službenim priopćenjem nakon te emisije Studio SHNL na MAXSportu, reagirajući na neprimjerene izjave koje su se u njoj mogle čuti. Iz kompanije su izrazili žaljenje te uputili ispriku svima koje su komentari izneseni u emisiji 15. veljače mogli povrijediti.

"U pojedinim emisijama i komentarima emitiranima na MAXSport kanalima mogu se pojaviti osobni i neprimjereni stavovi pojedinih komentatora. Nažalost, to se dogodilo i u emisiji Studio SuperSport HNL emitiranoj 15. veljače ove godine. Izražavamo žaljenje te se ispričavamo svima koje su takve izjave mogle povrijediti. Kao izdavač MAXSporta i uredništvo, u potpunosti se ograđujemo od takvih istupa. Od sportskih komentatora koje angažiramo očekujemo stručne sportske analize i komentare, a ne komentiranje unutarklupskih odnosa i klupskih politika na neprimjeren način, osobito ne kroz osobne diskvalifikacije i napade na pojedince.

Još jednom naglašavamo da se ograđujemo od takvih izjava komentatora, koje ne odražavaju stavove uredništva i izdavača", objavio je Hrvatski Telekom.

Hajduk se nakon toga oglasio priopćenjem

Hajduk je nedugo nakon toga objavio priopćenje vezano uz tu temu: "Tretman Hrvatskog telekoma prema Hajduku i njegovim navijačima u posljednje vrijeme sve je, samo ne partnerski. U sportskom medijskom prostoru nema mjesta rasizmu, diskriminaciji i neprimjerenom izražavanju osobnih stavova. Sve navedeno već mjesecima uredništvo T-portala ne samo da tolerira, već i dodatno potiče kreiranjem krajnje senzacionalističkih clickbait uradaka.

Hrvatski telekom, kao i medijski kanali u njihovom vlasništvu moraju imati puno veću odgovornost i puno više poštovanja prema klubu koji okuplja više od 120 tisuća članova, broji na stotine tisuće navijača i simpatizera diljem svijeta. Navijači Hajduka u značajnoj mjeri podižu gledanost lige pa tako i programskog sadržaja koji se često bazira na omalovažavanju i vrijeđanju navijača, igrača i cijelog Kluba.

Partnerski odnos i povjerenje se grade kroz djela, a ne bježanjem od odgovornosti i otužnim isprikama. Hajduk će stati u obranu Kluba i navijača koji nikako ne zaslužuju ovakav tretman i uskoro će poduzeti konkretne korake", stoji u objavi Hajduka. Dan nakon prozivki iz Hajduka podignuta je optužnica USKOK-a i onda je uslijedio raskid Jeličićeve suradnje s MAXSportom.