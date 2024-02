JEDRILIČARSKI KLUB PODSTRANA Već 20 okuplja i stare i mlade: "Nama je jugo sve, najbolji vjetar"

Ove subote jubilarna je 20. godišnjica Jedriličarskog kluba Podstrana. Nakon redovne skupštine članova kluba, održat će se i proslava koja će okupiti brojne goste i članove.

A čime se ovaj jedriličarski klub može pohvaliti ispričao nam je predsjednik kluba, Frane Marić-Banje.

Ovaj jedriličarski klub broji oko 70 članova, a taj broj je kroz ovih 20 godina oscilirao.

"Kada smo počeli 2004. godine, krenuli smo sa deset ljudi, a s vremenom smo rasli i širili se, što po pitanju opreme, ali i članstava", kazao je predsjednik kluba.

Škola jedrena za najmlađe

U klub su učlanjena i mnogobrojna djeca, a ono što klub svake godine organizira je i ljetna škola jedrenja na dasci za djecu. Interes za ljetnu školu je poprilično velik te često djeca ostaju neupisana.

"Preko ljeta radimo početničku školu jedrenja za djecu. Svake godine ostane neki broj neupisane djece zbog velikog interesa za školu. Dvojica trenera rade u klubu i jednostavno ne mogu sve stići. Više se ide na kvalitet nego na kvantitet. Prevelik je interes tako da smo u tom dijelu što se tiče članstva za školu, ograničeni.

Jedini uvjet za djecu, polaznike ljetne škole jedrenja je da znaju plivati. Donja dobna granica je sedam godina, a u klubu ima i jedan član 1955. godište koji i dalje s punim elanom jedri.

Za odrasle se također organizira škola jedrenja, ali u zimskim mjesecima.

Natjecateljski uspjesi

Jedriličarski klub Podstrana može se pohvaliti i uspjesima svojih članova na natjecanjima.

"Što se tiče natjecateljskog dijela bavimo se samo wind surfingom, jedrenjem na dasci. Ove godine na Prvenstvu Hrvatske naš član, Ante Berlengi bio je treći u jedrenju na dasci. Imamo i jednoga člana kluba koji je član posade za klasu Megles 24. On je prvak države u jedrenju sa svojim timom. Ove godine ćemo ga nagradit kao prvaka države", kazao je Frane Marić-Banje.

Fokus svake godine kako kaže je ljetna škola za djecu, a klub organizira i dvije redate, jednu početkom ljeta, a drugu početkom jeseni.

"Organiziramo regatu za klasu Optimist za svetog Antu. Već dugi niz godina organiziramo tu regatu na dan općine Podstrana, a to je 13. lipnja. Dođe preko 40 brodova na regatu. Taj dan imamo program i na kopnu i na moru. Organizirana je takožer i zabavu na moru u veslanju na dasci, na takozvanim supovima", kazao je predsjednik kluba te dodao:

"U listopadu organiziramo veliku regatu za krstaše, to su veliki brodovi od 13 i 14 metara. To organiziramo već šestu godinu za redom u Splitu u suradnji za prijateljima iz Zagreba. Regata se zove 'Star up Europe'. Skupi se 15ak tih velikih brodova. Ovisimo o prognozi i vjetru pa nikad ne znamo točan datum. Kada je bura pomičemo se u Kaštelanski zaljev, kada je maestral odemo prema Omišu. Nama je jugo sve, najbolji vjetar."

Puno talentiranih mladih ljudi

Straha za budućnost kluba nema s obzirom na veliki interes i mladih i starih. Svake godine u ljetnoj školi pronađe se dvoje troje iznimno talentirane djece koji se svake godine iznova vraćaju. Jedini problem su financije.

"Što se tiče jedrenja na dasci to je još uvijek preskup i komliciran sport. Oprema je skupa. Ima interesa kod djece i mi njih podržavamo i usmjeravamo, ali za natjecateljski dio oni moraju puno izdvojit. Kada ih naučimo onda je posao članova da sami kupe opremu jer mi nemamo klupsku opremu, a u ovom sportu klupska oprema je uvijek privatna stvar", kazao je Frane Marić-Banje.