Jedna europska zemlja je prijavila rekordan broj ruskih špijuna

Estonija je 2025. godine identificirala rekordan broj ruskih suradnika, objavila je u ponedjeljak estonska Služba unutarnje sigurnosti (KAPO).

Najmanje devet osoba označeni su kao "agenti" u najnovijem godišnjem izvješću obavještajne službe, a dozvole boravka za nekoliko svećenika povezanih s Ruskom pravoslavnom crkvom ukinute su iz sigurnosnih razloga. Ukupan broj osoba za koje je utvrđeno da rade za Kremlj, ili koje su privedene ili protjerane zbog promicanja ruskih interesa, nije objavljen, piše Politico.

Prema izvješću KAPO-a, nemilitarne prijetnje - uključujući sabotažu, špijunažu i informacijske kampanje - postaju sve izraženije. Aktivnosti se kreću od lažnih dojava o bombama do virtualnih "napada” koji se provode putem platforme za razmjenu poruka Telegram. U izvješću se posebno spominju online dezinformacije usmjerene na Narvu, pogranični grad s većinskim rusofonim stanovništvom. Posljednjih tjedana pozornost u Estoniji i šire privukla je internetska kampanja koja promovira odcjepljenje Narve i okolne županije Ida-Viru.

Premijer Kristen Michal javno se usprotivio separatističkom pokretu, koji je opisao kao "informacijsku operaciju koju je stvorila Rusija kako bi potaknula razdor".

"Za protivnika se smatra uspjehom kada takve kampanje prenesu mainstream mediji, jer to povećava vjerodostojnost i doseg neprijateljskih poruka”, navodi se u izvješću KAPO-a.

Estonske tajne službe istaknule su da se ruske obavještajne operacije u velikoj mjeri provode na daljinu i često se oslanjaju na prikrivenu upotrebu civila. Prema izvješću, Moskva je regrutirala umirovljenike diljem zemlje kako bi fotografirali oštećenja na sovjetskim ratnim spomenicima, a prikupljeni materijal kasnije je korišten u ruskoj propagandnoj kampanji koja je optuživala Estoniju za namjerno vandaliziranje povijesnih lokaliteta. Povećanje broja otkrivenih ruskih operativaca ne mora nužno značiti porast aktivnosti koje izravno vodi Kremlj u toj zemlji. Autori izvješća navode da veći broj otkrivanja naglašava "preventivnu učinkovitost estonskih unutarnjih sigurnosnih mjera".

"Ukupna slika prijetnji nije se promijenila. Glavni protivnik Estonije ostaje isti – bio je, jest i u doglednoj budućnosti ostat će Rusija sa svojim imperijalističkim načinom razmišljanja", ističe se u izvješću.