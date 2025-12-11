Jedinstveni splitski advent u Rimu: FA Jedinstvo u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita i njegovih 47 članova u petak 12. prosinca odlazi na gostovanje u glavni grad Italije - Rim. Time će splitski ansambl ispisati posebno poglavlje svoje stoljetne povijesti: nakon punih 25 godina, Jedinstvo ponovno nastupa u Rimu, gdje će 14. prosinca održati svečani adventski koncert u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima.

Koncert se organizira u suradnji Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima, na čelu s rektorom don Markom Đurinom, povjesničarke umjetnosti Anamarije Runtić te Folklornog ansambla Jedinstvo, na čijem je čelu je predsjednik Emin Sarajlić. Ovaj izniman kulturni događaj održava se uz institucionalnu potporu Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije te Hrvatske turističke zajednice kao i turističkih zajednica SDŽ i grada Splita, što dodatno potvrđuje njegov značaj za promociju Hrvatske i hrvatske kulture na međunarodnoj sceni.

Svečani koncert okupit će hrvatsku zajednicu u Italiji, predstavnike kulturnih institucija, ugledne goste iz diplomatskog i javnog života Rima, te brojne prijatelje i ljubitelje umjetnosti, folklora i glazbe. Na sceni će se Jedinstvu pridružiti i klapa Praska iz Podstrane, s kojom će zajedno na vokalno-instrumentalnom koncertu u crkvi sv. Jeronima izvesti tradicionalne dalmatinske kolende i hrvatske adventske napjeve, donoseći prepoznatljiv glazbeni ugođaj i blagdanski duh Splita i Splitsko-dalmatinske županije u samo srce Vječnoga grada.

Dan prije koncerta, 13. prosinca, Jedinstvo i Praska uveličat će otvorenje izložbe slikara Branka Modica, istaknutog umjetnika koji živi i stvara u splitskom Varošu. Izložba pod nazivom „Život poslije života“ bit će postavljena u poznatoj rimskoj umjetničkoj četvrti Pigneto, a Modic će svojim djelima predstaviti suvremeno splitsko stvaralaštvo u kulturnom središtu Italije.

Ovaj kulturno-umjetnički projekt nadovezuje se na niz važnih događanja koja su posljednjih mjeseci obilježila Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, dodatno učvršćujući njihov ugled kao središta mediteranske kulture. Grad i županija bili su domaćini brojnim manifestacijama koje su privukle široku javnost te snažno doprinijele međunarodnoj vidljivosti kulturnog identiteta regije.

U tom kontekstu, adventski koncert Folklornog ansambla Jedinstvo u Rimu i izložba Branka Modica predstavljaju važan međunarodni iskorak, kojim se Split i Splitsko-dalmatinska županija pozicioniraju kao grad i regija otvoreni prema svijetu, ponosni nositelji bogate kulturne baštine i suvremenog stvaralaštva.

Vizija gradonačelnika Tomislava Šute, koji je na početku mandata istaknuo želju da Split postane prepoznat kao grad kulture i umjetnosti, danas se jasno očituje u nizu strateški promišljenih projekata. Istodobno, župan Blaženko Boban kontinuirano pruža snažnu potporu kulturnim inicijativama koje promiču identitet i vrijednosti Splitsko-dalmatinske županije.

Događaji poput povratničkog koncerta Jedinstva u Rimu i izložbe „Život poslije života“ potvrđuju da se vizija Splita kao grada kulture provodi sustavno, odgovorno i s međunarodnim odjekom, uz snažnu suradnju i podršku županije i njezinih institucija.

Kroz umjetnost, glazbu i tradiciju, Split i Splitsko-dalmatinska županija potvrđuju svoj status prostora koji povezuje kulture, nadahnjuje generacije i gradi mostove između naroda — zauzimajući svoje zasluženo mjesto na suvremenoj europskoj kulturnoj karti.