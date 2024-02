JEDAN OD NAJUPEČATLJIVIJIH FARMERA IZ 'LJUBAV JE NA SELU' SAZNAO DA IMA POLUSESTRU: "To je bio šok za mene"

Josip Tratnjak je bio najmlađi farmer 12. sezone 'Ljubav je na selu', a kod njega su bile Ivanka Milutinović, Tea Hriberski te Gabriela Kamenečki. Ljubav u emisiji ipak nije našao, piše 24sata.

No, iako je iz emisije izašao kao samac, ubrzo je došao čak do zaruka. Od njih je ipak odustao jer ga je njegova odabranica prevarila.

"Ulovio sam ih na djelu", rekao je tada za RTL, ali dodao kako i dalje vjeruje u ljubav. A onda je nedavno upoznao novu djevojku.

"Upoznao sam prijateljicu koja mi je jako draga. Jako smo si dobri i ona je uvijek uz mene, ali neću dalje ništa otkrivati. Ako nešto bude između nas, javit ću. Još sam mlad, stignem sve", rekao je prije par mjeseci.

Veliku vijest saznao je preko društvenih mreža

U međuvremenu je saznao i veliku vijest. Kako je ispričao za RTL, nedavno mu se na društvenim mrežama javila 26-godišnjakinja koja tvrdi da imaju istog oca.

"Saznao sam da imam još jednu sestru. To je bio šok za mene. Ona je s tatine strane, a on mi ništa nije rekao. U kontaktu smo, samo želim saznati istinu! Mislim da to zaslužujem. Otkrio sam neke stvari u životu, a moji nisu bili iskreni prema meni", rekao je.

Iako je razočaran, sretan je što uz brata i sestru, ima još jednu članicu obitelji.

Josip je u showu iznio tešku životu priču. Tijekom života zadesile su ga tragedije. Ostao je bez oba roditelja, a otac je bio razlog njegove prijave u 'Ljubav je na selu', javlja 24sata.

"Iskreno, moj tata se veselio zbog toga i ja idem po njegovoj želji, ispunit ću mu obećanje. Želim pronaći curu koja će me voljeti baš takvog kakav jesam. Rekao mi je to prije nego što je umro, kao da mi je htio reći da je sve na meni", rekao je Josip.