Je li curica Mercedesom jurila 170 km/h i bježala policiji? Vještak: "Ne vjerujem u to"

Zagrebačka policija posljednjih nekoliko dana pokušava otkriti tko je u noći sa subote na nedjelju jurio gradom 170 kilometara na sat, a za njim i nekoliko policijskih patrola. Vozilo je nakon divlje vožnje i niza prekršaja zaustavljeno u samom centru Zagreba, a pravo iznenađenje nastalo je tek kad je iz automobila Izišla vozačica - djevojčica.

Policija je jurila za Mercedesom, ali on je išao punim gasom i nije stajao. Policija ga je tijekom potjere izgubila, a onda ga je ponovno uočila nedaleko Glavnog kolodvora. Sve je okončano kada se bijeli Mercedes C klase slupao u parkirane automobile kod Esplanade i stao. Noćna potjera izazvala je izniman interes javnosti, pogotovo kad se doznalo da je za volanom bila djevojčica koja još nije navršila ni 13 godina.

Urednik magazina Motorevija: Zvuči nevjerojatno, ali danas je sve moguće

Je li to moguće? Kristijan Tićak, glavni urednik magazina Motorevija smatra da je. "Zvuči nevjerojatno, ali danas je sve moguće. Dostupnost informacija, određena priprema za to. Vi prije da biste vozili auto morali biste imati nekog starijeg da bi vas pripremio, da bi vam pokazao, kako se kreće, kako se ubacuje u brzinu, danas jednostavno upišete u Youtube upišete how to, sve radnje su pred vama, na vama ostaje samo da vježbate i pokušate", rekao je za RTL Danas.

Prometni vještak Husinec: Ne vjerujem u to, vozio je dobar hladnokrvni vozač

Pitanje je kako je maloljetnica uspjela voziti tako snažan automobil da ju policija ne uhvati - i je li ona uopće bila za volanom. Sudski vještak za promet Goran Husinec u to ne vjeruje.

"Ne može curica od 13 godina voziti tako dobro, bježati policiji, voziti kroz grad 170 kilometara na sat, nekoliko puta razbiti auto i hladnokrvno nastaviti. To je definitivno vozio neki dobar hladnokrvni vozač i koji je pobjegao prije dolaska policije", govori Husinec.

Dvije različite priče

Tko je onda bio za volanom? Maloljetnica je, kako doznaje RTL, istražiteljima iznijela nekoliko verzija priče - od one da je majci ukrala automobil i otišla samo po hranu (policiji je navodno rekla da je samo htjela doći do McDonald'sa), do toga da ona uopće nije vozila već prijatelj koji je automobil napustio nakon što se zabio u stup.

Istraga još uvijek traje.