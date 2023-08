JAKO NEVRIJEME POGODILO OBALU Grmljavinsko nevrijeme s krupom u Omišu, pogledajte trenutak kada je munja proparala nebo

"U unutrašnjosti pretežno i djelomice sunčano no nestabilno, pa će uz prolazno više oblaka lokalno biti pljuskova i grmljavine. Na Jadranu uglavnom vedro, no iz unutrašnjosti se poneki lokalni pljusak može premjestiti do obale. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slab i umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 28 do 33 °C", prognoza je DHMZ-a za danas.

Nevrijeme je u poslijepodnevnim satima zahvatilo obalu. Metković i Vrgorac zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme koje se zatim preselilo u Omiš gdje je padala krupa.

Kiša nije zaobišla ni otoke.

Pogledajte kako je to izgledalo.