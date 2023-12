JAKO LOŠE VIJESTI ZA SVE KOJI NOVU PLANIRAJU DOČEKATI NA OTVORENOM Tjedna prognoza je sumorna. Nema dobrih vijesti niti za ljubitelje snijega

Božić na cijelom Jadranu protječe u znaku stabilnog i natprosječno toplog vremena. Ujutro je tek nekoliko lokacija u Dalmaciji zabilježilo slab mraz, a minimalne temperature zraka uz obalu su ponegdje dosezale 12 stupnjeva Celzijusa. Danju je uz obalu i na otocima većinom od 14 do 17°C, što je znatno toplije od prosjeka.

U Dalmatinskoj zagori temperatura jako ovisi o trajanju magle. Mjestimice se zadržala do sredine dana pa su tamo temperature od 6 do 9°C. U sunčanijim područjima temperature rastu do 15 stupnjeva.

Natprosječna toplina nastavit će cijeli tjedan. Bit će i sunca i oblaka, a promjena vremena prilično je moguća u dane vikenda. Točno kada joj se većina ne raduje!

Danas će biti djelomično sunčano i suho, magla se može dulje zadržati u kotlinama Dalmatinske zagore. Puhat će slabo do umjereno jugo. Najviše dnevne temperature od 8 do 17°C.

U utorak umjereno do znatno oblačno. Tek ponegdje je biti vrlo malo kiše, osobito ujutro na otocima. U kotlinama Dalmatinske zagore i ponegdje na moru bit će magle. Puhat će slab levant i jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od -1 do 4°C, uz obalu i na otocima od 6 do 11°C. Najviše dnevne temperature od 8°C ponegdje u Zagori do 17°C ponegdje uz obalu i na otocima.

Srijeda i četvrtak će biti pretežno sunčani, ujutro će mjestimice biti magle, osobito u Dalmatinskoj zagori. Krajem četvrtka u sjevernoj Dalmaciji promjenjiva naoblaka uz mogućnost za vrlo malo kiše. Vjetar će biti slab. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od -2 do 3°C, uz obalu i na otocima od 6 do 11°C. Najviše dnevne temperature od 8°C ponegdje u Zagori do 16°C ponegdje uz obalu i na otocima.

U petak će biti promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Tek će ponegdje biti malo kiše, osobito na moru. U zaobalju je moguća magla. Vjetar slab, krajem dana na moru levant i jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od -3 do 2°C, uz obalu i na otocima od 5 do 10°C. Najviše dnevne temperature od 8°C ponegdje u Zagori do 15°C ponegdje uz obalu i na otocima.

U subotu postupno sve oblačnije, iako će biti kraćih sunčanih razdoblja. Povremeno će biti slabe kiše osobito krajem dana. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Jutro malo toplije, danju većinom od 9 do 15°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, u nedjelju, na Staru godinu, nas očekuje oblačno vrijeme, povremeno s kišom, a ona će u nekim predjelima biti i obilnija s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo i levant, u novogodišnjoj noći okrenuti će na umjerenu buru, podno Velebita i olujnu. Danju toplo, navečer će nastupiti umjereno zahlađenje.

Nažalost, čini se da će novogodišnju noć obilježiti kiše. Snijeg je moguć iznad 900 metara nadmorske visine.

Vrijeme će se do kraja ponedjeljka, prvog dana 2024. stabilizirati. Prave zime nema na vidiku do daljnjega!