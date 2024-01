JAKIROVIĆ NAKON POTOPA: "Ne znam smijemo li kazniti igrače, ovo je ravno katastrofi"

Dinamo je u odgođenoj utakmici 4. kola SuperSport HNL-a senzacionalno na Maksimiru izgubio od Lokomotive 3:0. Junak gostiju bio je bivši Dinamov napadač Duje Čop, koji je golovima u 5., 7. i 87. minuti upisao hat-trick. Dinamo je tako napravio veliki korak unazad u borbi za naslov prvaka, a evo što je nakon utakmice rekao Sergej Jakirović, piše Index.

"Ja bih se prvo ispričao svim navijačima i svima kojima Dinamo nešto znači jer ovo nije ni blizu ničemu. Ovo je ravno katastrofi što smo mi igrali. Da mi je netko nakon priprema rekao da ćemo ovako izgledati, ne bih mu vjerovao jer ništa nije ukazivalo na to. Podbačaj, loša večer, najgora večer. Čestitam Lokomotivi", rekao je u uvodu.

Zašto je vaša ekipa stalno tražila malonogometne akcije?

Otkad sam došao inzistiram na udarcima po golu. Inzistiramo na tome da dođemo do tih udaraca, a onda imate situacijsku inteligenciju igrača koji to moraju prepoznati.

Komentar na utakmcu?

Čak smo i dobro krenuli s dvije akcije dobre. Da li su onda ta dva gola šok, ne znam. Ja preuzimam odgovornost na sebe. Moramo svi iskreno i otvoreno popričati jer ovo nema smisla. Ima puno utakmica do kraja. Moramo pokazati kvalitetu koju imamo i mentalno moramo biti bolje. Kažem, ništa nije ukazivalo na ovo. Da se dogodilo na jesen, još bih shvatio, ali ovo ne razumijem.

Živković?

On igra iduću utakmicu. Izvadio sam ga jer je imao karton.

Reakcija publike?

Ne zamjeram ništa, ljudi su u pravu. Njihovo je pravo da iskažu nezadovoljstvo.

Najteži poraz?

Šokiran sam. Ne mogu reći da me to ne dira, naravno da me dira. Nema tu opravdanja. Meni čak nije ni bitno da li smo izgubili jer ću ih izgubiti još 500 u karijeri, ali smeta me način. Ne znam možete li igrače kazniti jer će se javiti sve žive udruge.

Je li Hajduk sad favorit?

Hajduk je na prvome mjestu i ima prednost. Tu je i Rijeka i u svakoj utakmici možete izgubiti bodove. Nema tu ništa zagarantirano.

Pribojavate li se otkaza?

Ne mogu odgovoriti na to pitanje.

Jeste li ljuti na igrače?

Ja bih volio da je to bolje jer znam njihovu kvalitetu. Čudne su mi neke reakcije. Špikić pred golom, meni je to neshvatljivo...

Brekalo?

Stvarno ne znam mijenja li se nešto oko njega, rekao sam već da je to na stand byju.