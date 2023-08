Jak potres pogodio Rumunjsku!

Potres jačine 4,7 stupnjeva prema Richteru pogodio je Rumunjsku, javlja EMSC.

Epicentar potresa bio je 79 kilometara sjeveroistočno od Drobeta-Turnu Severina, na dubini od 13 kilometara, prenosi Nova.rs.

Nema vijesti o ozlijeđenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.