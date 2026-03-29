Jacques: "Kilogrami su mi uvijek jedan pritisak. Križ koji nosim"

Jacques Houdek nerijetko govori o svojoj borbi s kilogramima, a sada je ispričao kako mu ne smetaju vicevi na račun toga. No kilograme, priznaje, ne voli.

"Ljudi mi znaju reći: 'Ti ne bi bio ti da si mršav'. Tada bih se najradije upustio u raspravu. Razumijem da oni to misle kao kompliment, ali ja bih sebi i mršav itekako bio ja. To je jedna cjeloživotna borba koja nikad neće stati. To zna svatko tko ima problem s bilo kakvom, da to tako kažem, ovisnošću. Ovisnost o hrani je možda i najgora, jer je hrana život, bez nje zapravo ne možemo funkcionirati. I u tom se grmu i krije zec. Hrana i genetika koja uvjetuju takvu konstituciju", rekao je pjevač za Story.

"Kilogrami su mi uvijek jedan pritisak"

Dodao je da je zdrav i da nema nikakvih problema, ali i da je svjestan da ima višak kilograma.

"Kilogrami su mi uvijek jedan pritisak, jedna stvarnost, jedan križ koji nosim jer ga moram nositi. Ne na način da sam se zatvorio u četiri zida. Siguran sam u sebe i s tim kilogramima. A zamislite gdje bih bio da pobijedim u toj bitki? Trudim se dobiti je i uvijek ću se truditi, neću nikad odustati od sebe", rekao je Jacques.

"Bio bih sebi više ja, a i svojoj djeci. I bio bih mirniji kad je riječ o zdravlju, iako danas nema sigurnosti. Odlaze i zdravi, mladi ljudi. No uvijek sam govorio da debljina nije nikakav trend koji zagovaram, ne mislim da je to nešto pozitivno. Ali sam si svejedno dao za pravo da pjevam, da stanem na binu, da se ne lišim svojih snova samo zato što imam problem s kilažom. Moramo naći načina da nas te neke situacije ne koče u ostvarivanju snova", zaključio je.

