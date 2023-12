IZUMIRANJE OBIČAJA I NAVIKA Šaljete li vi božićne čestitke poštom?

Slanje božićnih čestitki poštom jedan je od onih običaja koji su gotovo zamrli s pojavom i današnjom sveprisutnoću digitalnog komuniciranja i društvenih mreža. Kažemo "gotovo", a ne posve jer još ima onih koji se drže uzrečice "bolje da umre selo, nego običaji", piše N1.

Danas čestitke za Božić, Novu godinu, Uskrs, rođendane i druge svečane prigode putuju virtualnim prostorom, šalju se elektronskom, a ne klasičnom poštom, aplikacijama, a najviše putem društvenih mreža. Komotnije je i jeftinije jer se dâ obaviti u hodu ili iz fotelje bez tradicionalnog rituala koji je uključivao odabir i kupovinu čestitke na kiosku, u knjižari ili poštanskom uredu pa ispisivanje iste, lijepljenje poštanske marke i ubacivanje u poštanski kovčežić.

U poštanske sandučiće građana sada uglavnom stižu računi, opomene zbog neplaćanja istih i reklamni leci, a pisma, čestitke i razglednice rijetko. Ako i tada.

Uoči blagdana prodaja čestitki ipak raste

“Trend pisanja i slanja fizičkih čestitki smanjuje se već više od 20 godina, najviše zbog pojave digitalnih tehnologija za komunikaciju (prvotno SMS, a danas aplikacije za dopisivanje) i novih generacija koje odrastaju s tim tehnologijama. Unatoč tome, trend je u zadnjih nekoliko godina stabilan jer se čestitke za razne prilike poput krštenja, krizmi ili rođendana prodaju tijekom cijele godine”, kazali su za N1 u Uredu za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.

No, na pitanje uočavaju li, usprkos spomenutim trendovima, barem nekakvo povećanje prodaje i slanja čestitki u vrijeme Božića i Nove godine, u Hrvatskoj pošti odgovaraju potvrdno.

“U predblagdansko doba, pred Uskrs ili Božić, prodaja čestitki raste što znači da je dio korisnika i dalje vjeran fizičkim božićnim čestitkama. Konkretno, četvrtina svih prodanih čestitki u godini odnosi se na prodaju u prosincu. Brojni korisnici koji njeguju običaj slanja čestitki šalju ih redovito. Također na tržištu primjećujemo kako danas paketi sve češće zamjenjuju čestitke, odnosno korisnici uz čestitku šalju i prigodan poklon, što ne ulazi u statistiku čestitki”, kažu za N1.

U Hrvatskoj pošti ističu kako nemaju podatke o poslanom broju čestitki s obzirom na to da se one šalju kao obične pismovne pošiljke za koje se ne vodi evidencija u smislu praćenja kroz poštanske tokove. Inače, cijena dopisnice koja se šalje unutar Hrvatske iznosi 0,58 eura dok u međunarodnom prometu iznos varira ovisno o državi u koju se šalje, a za većinu europskih zemalja to košta 1,70 eura.