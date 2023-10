IZRAELSKO-PALESTINSKI SUKOB SVE SE VIŠE ZAOŠTRAVA "Više Izraelaca poginulo je sada nego u 10 godina terorističkih napada"

Izraelsko-palestinski sukob svakim danom sve se više zaoštrava. Izrael je mobilizirao 300 tisuća vojnika, a Hamas još uvijek nastavlja sa svojom kampanjom raktetiranja i terora. Hoće li doći do širenja rata mogućim ulaskom Hezbolaha u sukob te je li, ipak, moguće pronaći diplomatsko rješenje, otkrili su gosti emisije "Otvoreno".

Stručnjak za geopolitiku, Gordan Akrap, osvrnuo se na događanja u Izraelu te mogući kopneni napad na pojas Gaze.

- Prvo treba reći da ne kreće napad Izraela na pojas Gaze nego se radi o raketiranju za koje izraelske oružane snage, odnosno obajveštajna zajednica, smatra da se kriju pripadnici Hamasa, rekao je.

Oružane snage su kako kaže postavljene te "blokiraju s kopna, mora i iz zraka"

- Nema pomicanja oklopnih i mehaniziranih postrojbi unutar Izraela. Nije nemoguće da će u budućim napadima biti još žrtava. Uopće ne sumnjam da će Izrael upotrijebiti metodu "kucanja", Izrael je postavio dogovor s vlastima, kada bude raketirao određene pozicije, prvo uputi raketu koja nema eksplozivno punjenje. Nakon tog udara, stanovnici imaju nekoliko minuta vremena da napuste taj objekt, rekao je.

Ustvrdio je kako nije isključeno da Hamas krene pogubljivati taoce.

- Teško je reći što će Hamas napraviti. Oni, s obzirom na to što su do sada napravili, nije nemoguće da krenu u pogubljenja taoca, rekao je.

Kako kaže, "bitno" je što će Katar napraviti. Ustvrdio je da se "Katar nudi za posrednika" te da je promijenio svoju retoriku.

- Što je Švicarska u Europi za mirovne pregovore sukobljenih strana, to je na Bliskom istoku Katar, dodao je.

Ogorec: Fatah će zapadnu obalu držati u mirnom stanju

Vojni komentator, Marinko Ogorec je ocijeno kako će vrlo vjerojatno doći do kopnene operacije te da će o tome odlučiti izraelsko čelništvo.

- Ako do toga dođe, ako krenu sa svim potencijalima koje Izrael ima, bojim se da bi to bilo jako, jako loše za pojas Gaze. Bojim se da bi tu bilo jako puno žrtava, kolateralnih žrtava, koje su neizbježne u toj situaciji, ustvrdio je.

Osvrnuo se i na situaciju na zapadnoj obali kojom upravlja Fatah.

- Kada govorimo o Fatahu, on je umjereno krilo koje je prošlo tranziciju, od terorističke strukture do predvodnika palestinskog naroda. To je jedna umjerena politička struktura koja može upravljati palestinskim narodom, rekao je.

Dodao je kako oni ne mogu previše utjecati na događanja u pojasu Gaze budući da "nemaju fizičkog dodira" s tim područjem.

- Nemaju fizičkog dodira s pojasom Gaze. Mislim da će Fatah zapadnu obalu držati u mirnom stanju. Pojas Gaze će pretrpjeti štetu kada dođe do odmazde koji Izraelci pripremaju, zaključio je.

Avdagić: Izrael je nedvojbeno, najjača regionalna sila

Politički analitičar Denis Avdagić osvrnuo se na snagu izraelske vojske.

- Hamas je paravojna teroristička skupina, a izraelska vojska je, nedvojbeno najjača regionalna vojna sila, rekao je.

Objasnio je kako su to obučeni, visokomotivirani ljudi koja je nasuprot paravojne skupine koja se srkiva među civilima.

- Situacija je vrlo komplicirana, pred nama su prilično teški dani. Već su počeli, radi se o napadima iz zraka. Kako su civili stradali u Izraelu, ovdje ne možemo govoriti da se radi o namjernom ciljanju civila. Ovo je stvar koja nije počela prije nekoliko dana. Sukob traje od nastanka izraelske države. On ima svoje vrhunce i smirivanja, međutim, to je višedesetljetni sukob s kojim smo mi odrasli, kazao je.

Kazao je da koliko god snažna bude reakcija Izraela, podrška Palestinaca Hamasu je izrazito velika.

- Postoji rečenica "Mi se ne bojimo smrti, mi se bojimo života". To vam može ilustrirati kakvo je stanje tamo.

Kaže kako izraelski premijer neće popustiti te da on "mora" ovaj sukob odraditi "najbolje moguće" jer građani Izraela "traže osvetu".

- Više ljudi poginulo je sada nego u 10 godina terorističkih napada, otkrio je.

Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.