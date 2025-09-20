Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša

Hrvatska tamburaška scena zavijena je u crno. Iznenada je preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša, Mirko Gašparević Mirka.

Tužnu vijest objavili su njegovi kolege iz benda.

"Dragi prijatelji, s velikom tugom i boli javljamo da nas je - iznenada i prerano - napustio naš Mirka. Više od 40 godina dijelili smo pozornicu, dobro i zlo, proputovali zajedno tisuće kilometara i proveli brojne neprospavane noći... Još sinoć smo u prepunom šatoru Vinkovačkih jeseni Hrvoju zajedno pjevali Prijatelju moj. Od danas će ta pjesma imati potpuno novo značenje. 'Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati'... Dragi Mirka, počivaj u miru! I hvala ti za sve divne godine!", napisali su.