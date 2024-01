Izložba "Čitanje grada" u Fotoklubu Split

Prošli tjedan, u srijedu 10. siječnja u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvorena je iznimno zanimljiva izložba ''Čitanje grada'', mlade hrvatske autorice Zoe Šarlija. Već samim ulaskom u prostor Galerije, zapljusne vas snažan osjećaj hiperzasićenosti prostora i kiča koji nam svima izgleda tako dobro poznat, ali otkud? Vjerojatno s ulica našeg grada ili ulica bilo koje metropole. Upravo je to karta na koju Zoe igra i tema koju iznimno zanimljivo obrađuje, a kako sve to izgleda u Galeriji fotografije, možete pogledati do kraja siječnja, odnosno zaključno do 1. veljače u radno vrijeme Fotokluba.

Rad na ovom ciklusu autorica je započela na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, što je rezultiralo diplomskim radom u obliku knjige od stotinjak fotografija snimljenih tijekom 2020. i 2021. godine. Serijom fotografija pod nazivom “Čitanje grada” Šarlija analizira tendenciju komodifikacije javnog prostora, pri čemu se tekst i slika (reklame, panoi, oglasi, billboardi), naizgled nevino ‘izloženi’ u javni gradski prostor, predstavljaju kao potpuno prozirni i jednoznačni zapravo su nositelji brojnih skrivenih poruka, namjera, ideologija.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

Zoe Šarlija rođena 1996. godine u Zagrebu. U lipnju 2021. diplomirala je na Studiju dizajna, smjer Vizualne komunikacije pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim dizajnerskim radom, od 2017. godine počinje se i intenzivnije baviti fotografijom. Fotografira za glazbene portale, razne glazbenike, bendove te je do sada fotografirala preko 150 koncerata. Od 2019. radila je četiri godine honorarno kao fotoreporterka za agenciju Pixsell, a početkom 2023. otvara vlastiti dizajnersko-fotografski studio te radi kao freelancerka. Sudjelovala je i izlagala na fotografskom natječaju Kultura u fokusu te je 2019./20. njena fotografija bila pobjednička u kategoriji ”Kazališne, filmske i plesne umjetnosti”. U rujnu 2022. godine otvorila je svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom “Čitanje grada” u zagrebačkoj Laubi.

Program je realiziran uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH i Grada Splita te je dio programa »Redovni godišnji program udruge Fotoklub Split« koji se financira iz sredstava podrške Zaklade Kultura nova. Izložba ostaje otvorena do 1. veljače i može se pogledati u radno vrijeme Fotokluba.''