Izlet u Knin povodom Međunarodnog dana arheologije

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana arheologije, u subotu 18. listopada Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split organizira poseban izlet u Knin. Program je namijenjen svim ljubiteljima arheologije i hrvatske kulturne baštine te uključuje raznolik sadržaj – od posjeta izložbi do razgledavanja Kninske tvrđave.

Sudionici će imati priliku razgledati izložbu "ET POST MORTEM VITA. Život i smrt u kasnoantičkoj Dalmaciji", postavljenu u Kaštelu Belveder u prostorima Kninskog muzeja. Izložba, koja je otvorena 8. listopada, rezultat je suradnje Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Kninskog muzeja i Hrvatskog arheološkog društva.

Posjetiteljima su predstavljeni vrijedni nalazi pronađeni u grobovima 6. stoljeća na lokalitetu Greblje, smještenom na terasama sjeveroistočne padine brda Spas iznad Knina. Nakon izložbe, predviđen je obilazak Kninske tvrđave uz stručno vodstvo.

Besplatan prijevoz i prijava

Za sudionike je osiguran besplatan prijevoz autobusom, kao i ulaznice te stručno vodstvo. Polazak iz Splita planiran je u 9 sati, dok je povratak predviđen do 16 sati.

Sudjelovanje je besplatno, no prijava je obavezna putem obrasca: Prijava putem obrasca. Rok za prijavu: 16. listopada 2025. do 12:00 sati.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije dostupne su putem društvenih mreža i službenih kanala:

