Izbornik Mijatović odredio širi popis reprezentativaca za nastavak kvalifikacija za SP

Hrvatska košarkaška reprezentacija uskoro je ponovno na okupu. Naime, nastavljaju se kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak, 27. veljače u 20 sati budite na tribinama i podržite reprezentaciju u Zagrebu!
Izbornik Tomislav Mijatović zbog rokova Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) morao je odrediti širi popis od 24 igrača, a uži popis, odnosno popis onih koji dolaze na pripreme, bit će objavljen naknadno, javlja HKS.
Roko Badžim
Luka Božić
Danko Branković
Mateo Drežnjak
Goran Filipović
Lovro Gnjidić
Mario Hezonja
Antonio Jordano
Mate Kalajžić
Luka Krajnović
Krešimir Ljubičić
Marin Marić
Dominik Mavra
Lovro Mazalin
Toni Nakić
Ivan Perasović
Roko Prkačin
Krešimir Radovčić
Michael Ružić
Jaleen Smith
Luka Šamanić
Niko Šare
Dario Šarić
David Škara
Ulaznice su gotovo rasprodane, a preostale su još samo za zelenu tribinu. Potražite ih putem sustava Entrio.hr OVDJE, kao i na Entrio prodajnim mjestima OVDJE.
Kvalifikacije se igraju kroz šest termina između studenoga 2025. i ožujka 2027., a diljem svijeta bit će odigrano 420 utakmica. Na Svjetsko prvenstvo kvalificirat će se 32 reprezentacije, od čega 12 europskih. Hrvatska se u prvom dijelu kvalifikacija nalazi u skupini E, zajedno s Njemačkom, Izraelom i Ciprom.
Prve tri momčadi izborit će plasman
Prve tri momčadi iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine. Sve će reprezentacije prenijeti rezultate iz prvog kruga, čime svaka pojedina utakmica zadržava svoju težinu.
U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi koje dolaze iz druge skupine, kroz još tri kvalifikacijska prozora – u kolovozu 2026., studenome 2026. i veljači 2027. Nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.
Svjetsko košarkaško prvenstvo igrat će se od 27. kolovoza do 12. rujna 2027. u Katru.