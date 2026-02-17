Izbornik Mijatović odredio širi popis reprezentativaca za nastavak kvalifikacija za SP

Hrvatska košarkaška reprezentacija uskoro je ponovno na okupu. Naime, nastavljaju se kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak, 27. veljače u 20 sati budite na tribinama i podržite reprezentaciju u Zagrebu!

Izbornik Tomislav Mijatović zbog rokova Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) morao je odrediti širi popis od 24 igrača, a uži popis, odnosno popis onih koji dolaze na pripreme, bit će objavljen naknadno, javlja HKS.

Roko Badžim

Luka Božić

Danko Branković

Mateo Drežnjak

Goran Filipović

Lovro Gnjidić

Mario Hezonja

Antonio Jordano

Mate Kalajžić

Luka Krajnović

Krešimir Ljubičić

Marin Marić

Dominik Mavra

Lovro Mazalin

Toni Nakić

Ivan Perasović

Roko Prkačin

Krešimir Radovčić

Michael Ružić

Jaleen Smith

Luka Šamanić

Niko Šare

Dario Šarić

David Škara

Ulaznice su gotovo rasprodane, a preostale su još samo za zelenu tribinu. Potražite ih putem sustava Entrio.hr OVDJE, kao i na Entrio prodajnim mjestima OVDJE.

Kvalifikacije se igraju kroz šest termina između studenoga 2025. i ožujka 2027., a diljem svijeta bit će odigrano 420 utakmica. Na Svjetsko prvenstvo kvalificirat će se 32 reprezentacije, od čega 12 europskih. Hrvatska se u prvom dijelu kvalifikacija nalazi u skupini E, zajedno s Njemačkom, Izraelom i Ciprom.

Prve tri momčadi izborit će plasman

Prve tri momčadi iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine. Sve će reprezentacije prenijeti rezultate iz prvog kruga, čime svaka pojedina utakmica zadržava svoju težinu.

U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi koje dolaze iz druge skupine, kroz još tri kvalifikacijska prozora – u kolovozu 2026., studenome 2026. i veljači 2027. Nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.

Svjetsko košarkaško prvenstvo igrat će se od 27. kolovoza do 12. rujna 2027. u Katru.