IZ STRANKE DIREKT JASNO TRAŽE TRI STVARI "Županija treba imati sklonište za životinje, roditelji njegovatelji isti status na području cijele županije, a vrijeme je da se izradi i plan za sigurnije prometovanje na cestama"

Predsjednica stranke 'Direkt' i vijećnica u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije Kristina Vidan gi njen stranački kolega Jakov Prkić na redovnoj Županijskoj skupštini predstavnici stranke Direkt uputili su tri amandmana na prijedlog proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu i projekciju za 2025. te 2026. godinu.

"Kao što znate na području naše županije ne postoji sklonište za životinje iako je to prema Zakonu o zaštiti životinja obavezno. I dužnost je jedinica lokalne samouprave da ga organiziraju odnosno uspostave. Ako one to ne naprave, onda je to dužnost regionalne samouprave, odnosno županije.

Mi smo uputili amandman od 120.000 eura kojim želimo da županija preuzme odgovornost za sklonište i da ono što je po zakonu njena dužnost i napravi, a to je da krene u osnivanje skloništa. Tada po zakonu, moraju sudjelovati financiranjem i jedinice lokalne samouprave", kazala je Vidan te dodala da je SDŽ najgušće naseljena županija, ali i dalej ne postoji niti jedno sklonište.

"Vrlo često duž ulica, duž cesta u urbanim sredinama, mjestima, možete vidjerti životinje koje su napuštene, nezbrinute i bolesne. To je zaista tužan prizor. Do sada se o njima jedino brinu pojedinci, građani, udruge koji uspjevaju jedan dio njih zbrinuti, odnosno udomiti. Mislim da je krajnje vrijeme, s obzirom da je zakonski rok istekao u prosincu 2018. da Županija preuzme odgovornost i da napokon organizira sklonište za životinje, što bi bio civilizacijski standard 21. stoljeća", poručila je.

Jednak status roditelja njegovatelja na području cijele županije

Vidan se osvrnula i na amandman koji ponavljaju još od prošle godine, a koji se odnosi na roditelje njegovatelje - osobe koje su odlučile posvetiti svoj život kako bi skrvile za bolesne članove svoje obitelji.

"Tu je i amandman koji ponavljamo od prošle godine, a on se odnosi na roditelje njegovatelje. Naime,kao što sami znate, to su osobe koje su odlučile posvetiti svoj život skrbi za bolesne članove svoje obiteli kojima treba 24-satna njega. Takav oblik skrbi i njege za one najranjivije među nama je jedan od najhumanijih oblika jer se te osobe zbrinjavaju unutar obitelji, ali i izvan institucija.

To je istovremeno najteži oblik za obitelj i za osobe koje su se odlučile za takav status jer zahtjeva 24-satnu posvećenost, puno snage i izdržljivosti kao i odricanja od vlastitih planova. Oni dobivaju novčanu naknadu za to koja unatoč svim povećanjima koja su napravljena proteklih godina nije dosegla razinu prosječne plaće u RH. Ovu situaciju je od jedinica lokalne samouprave prepoznao samo grad Split koji mjesečno sufinancira roditelje njegovatelje sa 66 eura.

Naš amandman ide u cilju da se status roditelja njegovatelja na području cijele županije izjednači na način da županija preuzme tu mjesečnu novčanu naknadu od 66 eura za ostale roditelje njegovatelje sa područja županije čije jednice lokalne samouprave ne daju takvu mjesečnu potporu", poručila je.

Prkić o stanju na cestama

Puno točaka je ispred vijećnika, a očekivano, na samom kraju godine otvaraju se brojne druge teme, krucijalne točke za razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Jakov Prkić, bivši predsjednik Gradskog vijeća i županijski vijećnik stranke 'Direkt', govorio je o trećem amandmanu, tj. o izradi županijskog plana za sigurnost prometa na cestama.

"Mi smo svjedoci nažalost stradanja na našim cestama. Imamo sve veći broj stradalih i teže ozlijeđenih. U tom smjeru smo predložili amandman za izradu županijskog plana za sigurnost prometa na cestama. Znamo da postoji nacionalni plan sigurnosti prometa na cestama, desetogodišnji. On podupire izradu regionalnih planova i nama je cilj da izdvojimo sredstva za izradu plana kako bi to u konačnici rezultiralo manjim brojem stradavanja.

Mi nažalost imamo lošu statistiku. Treći smo najgori u EU iza Rumunjske i Bugarske je Hrvatska po broju stradalih i teško ozlijeđenih na cestama", upozorio je Prkić.