IZ SPLITA U SVJETSKE VISINE Splitske navijačice spremaju se za svjetsko prvenstvo u SAD-u, no jedina kočnica im je cijena

Cheerleading klub Noa iz Splita osnovala je Slavica Donkov 1993. godine, te je kroz njega prošlo tisuće djece, a danas broji više od dvjesto članova. Od tada pa do danas, klub Noa jedan je od glavnih stupova tog sporta u Hrvatskoj, što nije mala stvar kada se sagleda činjenica da se o tom sportu u Hrvatskoj jako malo zna. Plesni program kluba obuhvaća plesni vrtić za najmlađe, freestyle pom, hip hop, jazz, akrobatiku i cheerleading.

Donkov je osnivačica i Hrvatskog cheerleading saveza (HCS), koji je osnovan 2008. godine u Splitu. Savez je član Svjetske unije (International Cheer Union – ICU) i Europske unije (European cheer union – ECU), te se sportašice kluba godinama natječu ne samo na državnoj već i na europskoj i svjetskoj razini, ostvarujući zavidne uspjehe. U prosincu 2015. godine Savez dobiva status privremenog člana u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), a dvije godine kasnije status pridruženog člana HOO-a. Međunarodni olimpijski odbor priznao je cheerleading kao sport u srpnju 2021. godine, što je prvi, kritično važan korak da postane olimpijski sport, a na repertoar bi mogao doći na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Skup je to sport

No, sportašice Cheerleading kluba Noa već su vlastitim rezultatima pokorile svijet. Samo neke od njihovih najvažnijih postignuća obuhvaćaju srebrna medalja na Svjetskom prvenstvu u SAD-u 2008., godine u kategoriji freestyle pom tim, te zlato na ICU Svjetskom prvenstvu 2011. godine u SAD-u u kategoriji freestyle pom par. Te godine među svim svjetskim timovima, Spalatine plesnog kluba Noa bile su 4., a svjetsko prvenstvo planiraju ponovno pokoriti u budućnosti. Ono što ih najviše koči nisu manjak talenta ili nedostatak rada – toga imaju napretek – već ono što uvijek predstavlja najveći problem, a to jesu financije. Sportašice se uglavnom financiraju same, a kako se kolokvijalno kaže: skup je to sport.

To ih ne koči pri ostvarivanju nevjerojatnih uspjeha. Seniorke, inače višestruke državne prvakinje i europske prvakinje, osigurale su ove godine nastup na dva velika natjecanja: na svjetskom prvenstvu ICU World Cheerleading Championships koje će se održati od 24. do 26. travnja 2024. u Orlandu u Sjedinjenim Američkim Državama, te na International Cheerleading Cupu, koje će također održati u Orlandu od 28. do 29. travnja.

Četiri tinejdžerke, iz Splita: Rita Miletić, Dorotea Paladin, Leona Prlić i Leona Vulić, tako imaju priliku otići u SAD i donijeti kući zlato - što je, naravno, glavni cilj.

"Pripreme su počele već početkom sezone i to udarnim tempom", rekle su nam. Treniraju šest puta tjedno, što je skoro svaki dan, i to po više sati.

"Radimo na novim i usavršavamo stare tehničke elemente", kažu, jer uvijek može bolje. Svaki element uvježbava se do savršenstva, a konstantno se radi na novima kako bi svaki nastup bio svjež i impresivan.

"Također radimo i na snazi i kondiciji kako bi to sve na kraju bilo izvedivo", nadodaju, jer iako možda zvuči jednostavno plesati minut i pol, ipak nije lako izdržati napornu koreografiju koja mora izgledati lagano, s velikim osmjesima na licu, bez grešaka u teškim tehničkim elementima koji se samo nižu jedan za drugim, a tempo je brz i nema mjesta za odmor.

Sve cure su i marljive učenice; Rita je 2. razred gimnazije Kraljica Jelena, Dorotea Paladin je maturantica matematičke gimnazije MIOC, Leona Prlić je 2. razred gimnazije Vladimir Nazor, a Leona Vulić je 2. razred graditeljsko geodetske tehničke škole. Teško je to sve uskladiti, ali su pravi primjer da se uz trud sve može.

"Naravno da je teško, imamo dosta obaveza i u školi i u plesu, no mi to volimo i motivirane smo da postignemo što veći uspjeh. Nebo nam je granica", kažu.

Skupljaju donacije

Radi se zaista o vrlo talentiranim i marljivim djevojkama, a to pokazuju i njihovi dosadašnji rezultati. Bilo u paru ili u timu, ostvarile su zapažene rezultate na međunarodnim natjecanjima od kojih možemo izdvojiti zlata u Poljskoj, Mađarskoj i Sloveniji prošle godine te europsko zlato na prvenstvu u Ateni 2022. godine te europsku broncu u Sankt Petersburgu 2019. godine.

"Troškovi putovanja su visoki - 3.200,00 eura po članu tima - te bi bilo tko i najmanjom pomoći zaista podržao naš rad i nastojanje za okupljanjem mladeži u pozitivnom okruženju, daljnjoj motivaciji i razvoju našeg sporta, a našim natjecateljicama pomoglo bi da još jednom što bolje prezentiraju Hrvatsku na najvećoj svjetskoj Cheerleading manifestaciji", poručila je Slavica Donkov, vlasnica kluba.

Za sve koji su voljni pomoći curama da ostvare svoj cilj, možete donirati sredstva na IBAN kluba: HR7424070001100560624.