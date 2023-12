Iz Dinama progovorili što će se dogoditi ako ne postanu prvaci

Na Dinamovom stadionu u Maksimiru traje Skupština kluba koja je postala povijesna za zagrebački klub. Skupštinari su prihvatili prijedlog novoga klupskog Statuta prema kojem bi budući saziv Skupštine brojao 60 članova od čega bi 25 birali članovi kluba međusobno.

Na početku Skupštine ustanovljeno je da od je 69 članova skupštine, prisutan 41 član, kvorum je postojao i bez problema se moglo nastaviti s radom. Inače, ovo je bila treća Dinamova skupština ove godine. Prve dvije još nisu dobile potvrdu Gradskog ureda za opću upravu da su legitimne, odnosno da su prema propisima statuta kluba.

Član kluba Krešimir Barić e-mailom je predložio novi dnevni red Skupštine prema kojem bi se o Statutu kluba glasalo odmah nakon točke 3. najavljenog dnevnog reda. Barišić je predložio svima da se o tome glasa te je taj prijedlog prihvaćen pa se odmah krenula na glasanje o novom Statutu, piše Večernji list.

Usvojen je zapisnik s rujanske Skupštine i prešlo se na glasovanje o novom Statutu. Barić je zatim krenuo s čitanjem prijedloga novog Statuta u kojem se pronašlo dosta promjena.

- Došao sam na skupštinu jer mi je Dinamo draži od svih prepucavanja, svi moramo raditi na tome slagali se ili ne. Žao mi je što nisam bio involviran u rad izvedbe statuta, ovdje ima puno primjedbi koje bih imao. Prekratko sam imao vremena da bih ovo prostudirao, ali ovo neće proći kod Gradskog ureda. Danas ću u svim točkama biti suzdržan, osim na financijskom planu. Klub mora funkcionirati, ali žao mi je što nisam bio involviran u priču o statutu - rekao je u svom govoru Jure Zovko, jedini član Zorićeve struje na današnjoj skupštini.- Sretan sam da se je Statut došao na dnevni red. Dugo vremena je trebalo i svi smo bili svjedoci koliko je bilo rasprave o tome u kojem omjeru trebaju biti članovi kluba u skupštini. Veliki posao obavila je radna skupina koja je to radila. Bilo je dosta razumijevanja od strane kolega iz navijačke skupine koji su pokazali veliki trud i razumijevanje da se klub što prije stabilizira. Mislili smo da svi ovi problemi koje smo imali neće ostaviti traga na momčadi, ali jest. Sve to je iza nas i podržavam da se Statut donese s izmjenama koje je predložio kolega Barić - poručio je Franjo Gregurić.

Na kraju se to i dogodilo te je izglasan novi Statut Dinama s 40 glasova za i jednim suzdržanim koji je bio Jure Zovko kako je i najavio. Predsjednik Barišić predložio je nove članove skupštine, jednoglasno prihvaćeni, a oni su: Igor Listak, Stjepan Kovačević, Damir Polić, Ivica Župarić, Dubravko Skender, Stanko Lazar, Goran Babić, Antun Malek, Zlatko Premuš i Držislav Krasić.

- Predviđamo da ćemo sljedeće godine imati veći europski prihod nego ove sezone. Vjerujemo da ćemo osvojiti naslov prvaka i da ćemo ići u kvalifikacije za Ligu prvaka. Ako se to ne dogodi, ići ćemo na redukciju troškova. To je teško sad definirati, ali nema druge. No, prvo idemo na to da ostvarimo naše ciljeve i vjerujem da hoćemo. Ostvarivanje prihoda iz ovog plana je 80 posto realno očekivati. Ako će doći do redukcije, onda ćemo smanjiti primanja - rekao je Barišić.