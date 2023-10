IVOŠEVIĆ: "Sve neistine gđe. Đerek"

Nastavlja se medijski rat na relaciji splitska Gradska uprava Banovina-Maja Đerek. Naime, danas je na dogradonačelnik Grada Splita Bojan Ivošević ponovno opleo po Maji Đerek.

Na Facebooku je objavio video te joj je poslao poruku.

"Sve neistine gđe. Đerek smo u više navrata demantirali i više je besmisleno uopće ozbiljno se osvrtati na njene ispade. Kako je u NU2 samo ponovo iznosila već demantirane neistine, više nema smisla pisati klase i urudžbene brojeve dokumenata koji je demantiraju. Dovoljno je prezentirati sve još jednom u ovom obliku", napisao je na društvenim mrežama Bojan Ivošević, dogradonačelnik Grada Splita te nadodaje:

"P.s. Ovdje su demantirane samo neistine isključivo vezane uz gradske teme. Izjave koje je rekla u NU2 na druge teme, a koje su u suprotnosti s izjavama izrečenim unutar gradske uprave (npr. o natječaju za pročelnika u ZG na koji se prijavila) možda nekom drugom prilikom dođu na repertoar.

You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time", zaključio je.