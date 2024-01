Ivošević nakon izlaska iz policije: ''Kad je shvatio da je napravio prekršaj pokušao je zamutiti vodu i izmišljati optužbe na moj račun''

Splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića privela je splitska policija nakon verbalnog sukoba s investitorom i vlasnikom terena ispod tvrđave Gripe.

Do incidenta je navodno došlo kada je vlasnik zemljišta na Gripama u utorak prije podneva počeo čišćenje terena, nakon čega je tamo došao i Ivošević, koji tvrdi da radove izvodi tvrtka koja nema ovlaštenje splitskih konzervatora.

"To je moje. To nije vaše, moje je. Nije tata kupio, nije mama kupila. Imamo pravo očistiti parcelu i došli smo obaviti zemljane radove, to smo došli napraviti", komentirao je vlasnik zemljišta kada se sukobio s Ivoševićem koji mu je odgovorio da to ne spori.

Ivošević se oglasio i nakon izlaska iz policije.

"Radi se o čovjeku koji je kad je shvatio da je napravio prekršaj pokušao zamutiti vodu tako da počne izmišljavati optužbe na moj račun i eto. Ja ga samo pozivam ako on smatra da to stablo nije zaštićeno, da on može graditi, neka ga ne dira, neka zatraži lokacijsku dozvolu pa će vidjeti hoće li mu to biti uvjet u lokacijskoj dozvoli'', kazao je Ivošević za Dnevnik Nove TV.

''Isto tako pozivam Ministarstvo kulture i medija i konzervatorski odjel u Splitu da im ne padne na pamet da pod krinkom arheološkog iskapanja traže uklanjanje i ovog zadnjeg preostalog zaštićenog stabla", dodao je Ivošević.