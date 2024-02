IVKOVIĆ: "Gledao sam Livajin intervju. Ne znam na koga se odnosi njegova izjava"

Hrvatski trener i stručni komentator Tomislav Ivković u HRT-ovoj emisiji Stadion govorio je o utakmicama 24. kola SuperSport HNL-a. Među ostalim, komentirao je pobjede Dinama nad Rijekom na Maksimiru (1:0) i remi Varaždina i Hajduka na stadionu Varteksa (1:1), s time da su Splićani velik dio susreta imali igrača više zbog isključenja Marka Dabre.

"Prije dva dana pisali su što Brodić radi u Dinamu. Znam što će pisati iduća dva dana"

"Dinamo je zasluženo pobijedio. U prvom poluvremenu nitko nije previše riskirao. Rijeka nije bila toliko dobra nakon promjene sastava. Ne možeš izgledati tako dobro kad promijeniš tri-četiri igrača. Sopić je rekao da može izgubiti, ali da ne vjeruje kako će se to dogoditi. Bio je hrabriji u izjavi nego po izboru momčadi. On je hrabar dečko, ali trebao je postaviti momčad koja je trebala igrati. Ali on je trener, on ih trenira svaki dan.

Odustali su od svog stila nogometa i igrali su na nulu. Dinamo je ispitivao situaciju, dugo mu je trebao kako bi došao u situaciju za visoki presing. Mišić je bio jako dobar, Petković se previše vraćao... Dinamo nije imao napadača koji bi protivničku liniju stavio pod pritisak", rekao je, među ostalim, Ivković.

Govorio je i o Franu Brodiću, koji je u 95. minuti realizirao kazneni udarac i donio pobjedu Dinamu protiv Rijeke. "Prije dva dana pisali su 'što radi u Dinamu, zbog čega je došao kada nema prostora'. Znam što će pisati iduća dva dana. Ni iz čega je postao heroj, ali zaslužio je, treba zabiti gol u 95. minuti. Zaslužena pobjeda Dinama, koji je na kraju bio odlučniji i hrabriji", dodao je Ivković, prenosi Index.

"Problem Hajduka je mali Pukštas, koji već par utakmica nije na nivou, ali to je normalno"

"Nije prvi put da je Hajduk izgubio bitne bodove, iako je dobro ušao u utakmicu. Varaždin je bio vrlo dobar. Livaja je stvorio dvije dobre šanse u prvih 30 minuta, ali poslije nisu napravili ono što treba jedna ekipa protiv 10 igrača. Kao što je rekao Karoglan, bili su nervozni, kao da ih je netko uključio u struju poslije dvije promašene šanse. Nije bilo igre, bila je to divlja utakmica.

Moram pohvaliti Škaričića kod Varaždina, kao i Belcara, Lusavca, Postonjskog, Šegu, Drožđeka... Varaždin je dobro izgledao, ali Hajduk mu je također olakšao. Gol kakav je Hajduk primio ne primaju momčadi koje se bore za naslov. Vezni red Hajduka nije imao mirnoću ni kvalitetu. Kalik ima energiju, ali nedostaje mu tehnička kvaliteta.

Problem Hajduka je mali Pukštas, koji već par utakmica nije na nivou na kojem smo ga naviknuli gledati. Ali to je normalno za mladog igrača. Krovinović igra ziheraški - u stranu i natrag", analizirao je Ivković.

"Livaja je rekao da mu zbog nacrtanih akcija tijekom utakmice dođe da ode s terena. Na koga se to odnosi, ne znam"

"Karoglan je dobro rekao - vezni igrači su se uvalili blizu špica, pa nije imao tko razigravati, a tražio je igrače da se rašire. Brekalo se trudi, ali previše ulazi u sredinu. Hajduk time ništa nije dobio. Za Dialla su rekli da je spreman i da je na razini. Prvo, nije igrao tri tjedna pa je tjedan dana slavio. Dobro je rekao Vejić - mislio je da će umrijeti.

Ako već Brekalo ide unutra, onda mora imati beka koji će kao na motoru ući u prostor. No toga nije bilo i Hajduk se mora zamisliti. To nisu igra ni razmišljanje za prvo mjesto", smatra Ivković, koji je potom govorio o Marku Livaji:

"Zanimljivo, gledao sam Livajin intervju za klupsku televiziju. Rekao je da treneri u nogometu stalno crtaju, pišu, stalno neke oklope. Rekao je da mu zbog takvih nacrtanih akcija i shema tijekom utakmice dođe da ode s terena. Na koga se to odnosi, ne znam."

"Hajduk je najbolji nogomet igrao pod Dambrauskasom"

Rijeka se nalazi na vrhu SHNL-a s 50 bodova. Hajduk ima jedan bod manje, a treći Dinamo je na 47 bodova te ima jednu utakmicu manje. HRT-ov voditelj istaknuo je kako je Hajduk od 8. prosinca do sada osvojio 10 od mogućeg 21 boda. Ivković je to komentirao:

"Godinama sam tu, pratim sve utakmice. Hajduk je najbolji nogomet igrao pod Dambrauskasom. Imali su glavu i rep. Nisu bili prvi, ali su igrali nogomet i stvarali šanse. Ne podcjenjujem ostale, ali ovo je mini-analiza svega što se događalo. On ih je dobro posložio i dobro vodio."

Na kraju je komentirao i Hajdukova ofenzivca Emira Sahitija. "Nevjerojatno je koliko Sahiti oscilacija ima. Odigrao je fantastičnu utakmicu, svi smo se čudili. A onda ga nema nigdje. Ne znam iz kojeg razloga. Zasluženo ga je izvadio, iako ga možda nije trebao vaditi na poluvremenu, no to su odluke kakve treneri povlače", izjavio je Ivković, prenosi Index.

