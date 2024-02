Ivan Turudić progovorio o aferi Rimac i Zdravku Mamiću: "Ponijela me emocija, bio sam naivan"

Hrvatska je dobila novog glavnog državnog odvjetnika.

Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda, zamijenit će aktualnu šeficu DORH-a Zlatu Hrvoj Šipek kojoj mandat istječe u svibnju piše N1.

Njegovom imenovanju oporba se oštro protivila, osobito nakon što su u javnosti isplivale brojne poruke koje je Turudić razmjenjivao s bivšom kninskom gradonačelnicom Josipom Pleslić, ex. Rimac.

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak.

Intervju prenosimo u cijelosti.

Slučaj Rimac

Govoreći o porukama, rekli ste da je to vaša privatnost. Iz pozicije predsjednika Županijskog suda koji komunicira s političarkom, a spominju se usluge, kako to može biti privatna stvar? Recimo AMR?

- Nemam pojma. Tek sad nakon što je krenulo, saznao sam da se tako zove osoba koja je bila optužena s Rimac, odnosno procesuirana. Ali Rimac nije osuđena, nego samo ta osoba radi pogodovanja, Ana Mariju Radić ne poznajem. Ne znam jesam li s Josipom Rimac na kavi razgovarao o njoj. Posljednja od tih stvari bila je prije pet godina. Zar moram znati svaki susret koji sam obavio s Rimac itd?

U vrijeme kad sam se nalazio s Josipom Rimac, bila je državna tajnica. Protiv nje po mom saznanju tad nije vođen postupak. Što se tiče optužnice, nije bila optužena, ali ne voljom Turudića nego Uskoka koji je odustao. Nitko to nije zapazio. Mogao bih tako unedogled. Protiv Rimac je podignuta optužnica, u postupku je, Mamić je pravomoćno osuđen, Inja Bašić je dobio presudu voljom Uskoka, protiv Dragana Kovačevića je podignuta optužnica.

Preuzet ćete najmoćniju funkciju u pravosuđu. Imat ćete uvid u sve predmete… Mislite li da je vaša nepristranost ključna?

- To je uz stručnost izuzetno važna. Nepristranost se podrazumijeva. Svoju nepristranost sam dokazao niz godina, 33, donošenjem brojnih sudskih odluka. Nitko nije spomenuo Agrokor recimo u ovih mjesec dana. Do lošeg stanja predmeta došlo je greškom nekih ljudi u DORH-u. Ja sam bio u predsjednik Vijeća koje je to detektiralo. Prošle sam godine dovršio predmet Lora koji se vodio 30 godina.

Kako možemo znati da drugi ljudi neće imati ekskluzivan pristup DORH-u ako nema ništa sporno u ovoj komunikaciji?

- Kako? Ne sjećam se, mislim da nikad nisam razgovarao o AMR, ali morate me shvatiti, bio sam 10 godina predsjednik Županijskog suda, tisuće ljudi prošlo je kroz moj ured. Osuđen je HDZ, toliko o mojoj pristranosti u odnosu na njih. Osuđen je i Sanader za kojeg govore da me zvao naš dečko.

Ništa od ovoga što je izašlo ne umanjuje vašu nepristranost? Čudno je da se ne sjećate nekih stvari…

Otvoren sam, ne lažem. Vi govorite o konkretnoj osobi, to nije pravedno prema njoj, ona je dobila kaznu, možda je rehabilitirana već. Ne smijete je spominjati.

Sjećate li se jesu li vaše poruke autentične – “napravi mi ono”…?

- Ne znam, to sam se pitao. Nemate pravo raspravljati o mojoj komunikaciji. Ne vidim kako mi je Josipa Rimac mogla pogodovati.

Je li vam Rimac ikad napravila uslugu?

-Ne. Nisam ni ja njoj.

Jučer ste rekli da su neke od poruka možda fotošopirane.

-Vidio sam fotografije poruka, to sam mislio. Ako je netko od 300.000 poruka, koje navodno Rimac ima, neke su se poruke mogle izbrisati i dodati neke koje bi situaciju učinile lošom za mene. Novine koje su objavile, kažu da je provjerena autentičnost poruka. Tko je provjerio? Ako imaju tko, onda znamo tko je izvor, tko je dao poruke u javnost. Imam pravo sumnjati ako ijedna od poruka nije autentična.

S obzirom na novu poziciju hoćete li provjeriti autentičnost tih poruka?

- Neću se baviti time, to će provjeriti sud. Predmet je na Visokom kaznenom sudu. Ni na koji način ne sudjelujem.

Postojao je očito pokušaj nagodbe, postoje zapisnici. Što ako Rimac i branitelji ide s novom nagodbom, što ako se vi spominjete?

- Oprečne su dvije varijante, prvo je da je Rimac tražila da mene tereti, topi, da dobije manje od pet godina zatvora, a drugo je da je to Uskok tražio. Neće mi to biti prva stvar. Ja mirno spavam. Znam da Rimac nikad nisam pogodovao. Baš me briga je li istina jedna ili druga varijanta, ja s tim nemam ništa. Ne može to meni doći na red, prejudiciramo stvari koje ne smijemo, da Josip Rimac priznaje krivnju. To ne smijemo, kao ni to da će netko tražiti nagodbu. Jesu li prethodnicima dolazili predmeti u kojima su se spominjali poznanici. Jedino ne znam za Hrvoj-Šipek, ali ostalima sigurno je.

Upravo zato što su im dolazili važno je da GDO bude nepristran.

Stotine mojih odluka dokazuju da sam znao odvojiti privatno od poslovnog i da mogu donijeti nepristranu odluku.

Rimac Milijanu Brkiću 2015. šalje da ste joj rekli da može biti mirna i da neće biti privođenja.

Dnevni list koji je to objavio imputira da sam to ja rekao, a zapravo je stvar u tome – bila je situacija kad su mediji pisali da će Brkić biti predan BiH radi ratnih zločina. To se nije dogodilo. Kako bih ja znao što znači glavni državni odvjetnik u BiH? Ne znam je li poruka autentična.

Sjećate li da ste s Rimac razgovarali o hipotetskom privođenju Brkića?

- Ne, ne i ne. To je meni redikulozno. Kako mogu odgovarati vama? Kako mogu znati što su Rimac i Brkić pričali 2015.?

Da čitate ovakve poruke od nekog drugog suca, u okviru etike, ne bi vam bilo sporno?

- Ja sam miran jer znam da Rimac nikad nisam pogodovao ni u čemu. Neka netko dokaže suprotno, neka ona kaže. Posljednji kontakt s njom bio je, mislim, 2019.

O Zdravku Mamiću

Mislite da je etičko prihvatljivo dok se provodi istraga protiv Mamića, da se vi sastajete?

- Opisao sam povijest svojih odnosa s Mamićem koji seže u sredinu devedesetih. On je tad izašao iz istražnog zatvora. Kakav bih čovjek bio da se nisam odazvao? Sebi bih naštetio. Došao je dvaput pred moju zgradu. Provozali smo se s autom. Stavlja mi se na teret da smo prošli kroz crveno svjetlo. On je počeo kukati kak se protiv njega vodi postupak, ja sam pristao, ušao u autu. Pitao sam ga ima li nešto što smatra da je krivo napravio. Teatralno je rekao da se kune da može opravdati svaku lipu. Pitao sam ga čega se onda boji, to je bio sukus razgovora… Drugih banalnosti se ne sjećam. Nakon toga je Mamić ponovno završio u istražnom zatvoru. Jesam li mu pogodovao onda? Vi govorite apstraktno. Da sam sad ove pameti, vjerojatno se ne bih našao s njim jer sam sebičniji nego onda. Bio sam naivan. Nisam naivan u poslu, ali sam previše naivan u odnosu s nekim ljudima.

Stavili ste svoj privatni odnos ispred funkcije?

- Da, ponijela me emocija, bio sam naivan.

Kako možemo biti sigurni onda u glavnog državnog odvjetnika u odnosu na prijateljstva, emocije?

- Pogriješio sam što sam to napravio, ali nije bilo posljedica za konkretan slučaj i pravne posljedice Mamića.

Provjera SOA-e i DORH

Kako izgleda SOA-ina provjera?

- To je sigurnosna provjera prvog stupnja, najstroža, radi se temeljito. Razgovara s velikim brojem ljudi, čak susjedima… Dostupan je uvid u sve financijske transakcije. Na kraju se radi intervju s djelaticnima SOA-e koji je bio dugačak i iscrpan. Pitali su me za susret s Mamićem i prošao sam provjeru. Možda su me već 2009. pitali kakav sam sa Zdravkom Mamićem, a kasnije sigurno. Nisam zloupotrijebio osjećaje i privatni odnos u poslovne svrhe.

Premijer proziva DORH zadnjih dana, da se ne petljaju u rad Vlade. Kako komentirate?

- To je premijerov stav. Već sam nekoliko puta rekao da je zadatak glavnog državnog odvjetnika i DORH-a, što ću slijepo pratiti, da nikome ne pakira.

Mislite da su ove poruke i politička šteta za premijera, došli iz DORH-a?

- Nisam ovdje došao kao glasnogovornik premijera, nego kao glavni državni odvjetnik, govoriti o svom radu. Nitko na mene neće utjecati. Emancipiran sam, nemam nikakav dug prema onima koji su me imenovali. Radit ću svoj posao časno, pošteno neću nikome pakovati i neću nikoga protežirati.

Osim predmeta, upravljat ćete sustavom u kojem se čini da dio ljudi ne želi da vi upravljate njima…

- Posve sam svjestan da dio ljudi nije oduševljen mojim dolaskom, ali ima onih i koji su zadovoljni. Ja ne mislim da dolazim u neprijateljsku atmosferu. Ja tamo dolazim da stvari budu bolje. Percepcija DORH-a nije dobra, ljudi smatraju da ne radi dobro svoj posao. Imputira se da radi po naputku politike, ja mislim da to nije tako.

Mislite da DORH nije ispolitiziran?

- Kako bi bio? Oni koji govore da je DORH ispolitiziran idu s tezom da je vladajuća stranka ta koja politizira DORH. Kako onda ogroman broj procesuiranih je iz vladajuće stranke?

Kad ste izabrani, rekli ste da nikome niste ništa dužni. Đakić je u pitanju jučer poručio jednom zastupniku da je on prvi na redu kad dođete na čelo DORH-a?

- Posve neprimjereno, on nema pravo govoriti što ću ja raditi. Neću biti politička metla koja će progoniti političke neistomišljenike. Svatko će odgovarati ako počini kazneno djelo.

Objava poruka i zarađivanje na klikovima je korupcija, rekao je premijer.

- A što drugo? Medije je neovlašteno dobio podatke, odnosno neovlašteno je postupao onaj tko im je dao podatke. Krug tih ljudi je prilično zatvoren. Ta osoba poruke nije smjela dati. Korupcija ima svakakve oblike. Što je netočno?

Mislim da su poruke od javnog interesa…

- A što ako poruke nisu autentične? Što ćemo onda? Što ćemo ako su nezakoniti dokazi? Vi ste uzeli zdravo za gotovo. Nitko nije provjerio autentičnost poruka. Takve poruke ne smiju neovlašteno u javnost. Samo ih sud može provjeriti, ne može medij provjeriti. Kao GDO trudit ću se da ne bude neovlaštenog odavanja takvih poruka.

Pokušavam objasniti da je javni interes pitanje vaše nepristranosti.

- Ne mogu se zaključci donositi na temelju nečeg dvojbenog. Vi imate pravo propitivati moj kredibilitet, ali zašto onda nismo jednaki prema svima?

Uskok je objavio da su te poruke u spisu Rimac.

- Iz jednog spisa sam se izuzeo, a sadržaj drugog ne znam.

Što mislite o radu EPPO-a i jeste li proučili pitanje nadležnosti EPPO-a i DORH-a?

- GDO je nadležan za rješavanje sukoba nadležnosti između EPPO-a i državnog odvjetnika. Nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, niz zemalja ga nema. To je politička odluka i treba je poštovati. Oni brinu o financijskim interesima EU-a. Mislim da se prenaglašava njihova moć.

Nadležnost vezano za Geodeziju. Premijer kaže da nije europski novac i da EPPO nema nadležnost.

- Kad bih imao mišljenje o tome, nemam pojma o tom predmetu osim iz medija, ali i da znam, ne bih govorio o tome. Ne mogu odgovoriti jer nemam informacija. Ali i da imam, ne bih ih podijelio.

Spekulira se da ste dobili potporu vladajućih upravo zbog nezgodnog slučaja Geodezije.

- To je apsolutno nevjerojatno. Ni sa kim u ovom procesu nitko nikad nije spomenuo Geodetski fakultet i ministricu Ninu Obuljen Koržinek. Prvi put to čujem i odbacujem sve o tome.

Kako tumačite izjave predsjednika RH i najave oporbe?

- Izjave predsjednika govore same po sebi, to je trovanje javnog prostora, ne treba mu davati pažnju jer je ne zaslužuje. Oporba ima pravo na akcije, nemam s tim problem. Čak ni radi osobnih uvreda koje su mi sasuli u lice, neću ništa poduzimati. Neću nikoga tužiti niti će imati štete.

Rekli ste da niste lagali na saborskom Odboru za pravosuđe.

- Odgovorio sam na pitanje koje je postavila. Trebao sam još pričati kako smo se dopisivali? Opisao sam kako je Rimac došla na sud.

Rekli ste neki dan da mnogima neće biti dobro. Na što ste mislili?

- Na ljude koji čine kaznena djela i kojima sigurno ne odgovara da dođem na to mjesto jer posao radim profesionalno. Ne želim se nikome osvećivati, dolazim potpuno otvren, nitko zbog mene neće stradati osim ako sam to nije zaslužio. Dolazim među ljude s kojima ću dobro surađivati i vjerujem da će biti bolje. Nitko neće imati GDO-a na liniji, neću slijediti upute, odbio bih bilo kakav politički nalog kako postupati u nekom predmetu.

Prvi koraci u organizaciji?

- Posla ima puno. Prvo ću razgovarati s Hrvoj-Šipek, mislim da je to fer. Ključna osoba s kojom ću razgovarati je ministar Malenica jer on mora osigurati materijalnu i zakonodavnu logistiku. Moj zadatak je da to promijenim. Nije to uvijek bila krivica Ministarstva.