Ivan skroz gol ušetao na benzinsku po cigare

Ivan (28) došao je oko 23 sata na benzinsku u Križevce kako bi kupio cigarete.

Premda je htio samo to – kupiti kutiju cigareta – šokirani djelatnik benzinske pozvao je policiju. Prizor koji se pojavio pred njim ga je, naime, zaprepastio.

Ivan je bio gol k'o od majke rođen. Kako otkriva Jutarnji, sve se dogodilo na benzinskoj postaji u Ulici kralja Tomislava u Križevcima. Ivan je kao suvozač s prijateljem kojii je vozio vw caddyja izašao iz auta i ušetao u benzinsku.

Prišao je zaposleniku i mrtav-hladan, potpuno gol, zatražio kutiju cigareta. Kupio je cigarete i otišao, a vrlo brzo je stigla policija jer je Ivan golotinjom vrijeđao i omalovažavao moralne osjećaje građana.

Sudac ga je kaznio s 200 eura i 20 eura prekršajnih troškova. Ključan dokaz bila je snimka videonadzora s benzinske koju je sudac pregledao prije donošenja presude, navodi Jutarnji.