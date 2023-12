ISPOVIJEST AVE KARABATIĆ: "Bilo je jezivo, držali su me pod ključem. Otac zna da se snimam za OnlyFans"

Bivša reality zvijezda i osebujna Splićanka Ava Karabatić završila je u psihijatrijskoj ustanovi na otoku Rabu kako bi se odviknula od alkohola nakon što je pala u ralje poroka te je pila svaki dan. Nezaposlenost ju je, kaže, tjerala da po cijele dane sjedi u stanu i pije, pa su je roditelji držali pod ključem kad bi vidjeli da je pripita.

- Bilo je jezivo biti u kandžama poroka, a da toga u prvi mah nisam ni bila svjesna. Postala sam solo pijanac. Nakon šest godina života u Beogradu, otišla sam živjeti u Zagreb, gdje sam se zatvorila i nekako povukla u svoja četiri zida. Onda sam prekinula s dečkom i sve je nekako krenulo nizbrdo. Tada sam se počela opijati, a nisam bila svjesna u kakav problem ulazim - Avina priča na početku ipak otkriva da su njezini roditelji bili očajni zbog stanja u kojem se nalazila, prenosi Kurir.

- Velika podrška na putu izliječenja od alkoholizma bili su mi majka i otac. Sjećam se da su me zatvarali kad sam pila, odnosno kad sam imala želju otići u dućan kupiti piće. Samo sam o tome razmišljala. Tako su me htjeli spriječiti da odem po alkohol, nisu mogli drugačije jer bih se izvukla kako sam znao. To je začarani krug iz kojeg je teško izaći. Posebno je teško kad žena pije. Biti solo pijanac je najgora stvar.

Starleta kaže da se prijavila u kliniku za odvikavanje od alkohola kada je shvatila da dovodi svoj život u opasnost.

- Kad sam vidjela da padam prema dnu s kojeg nema povratka, odlučila sam sama sebi pomoći. Pronašla sam kliniku i liječnika koji mi je dao povjerenje da mogu riješiti problem pa sam otišla na liječenje - kaže.

-Procedura je takva da sam na jednoj vrsti detoksikacije i na lijekovima koji izbacuju alkohol iz organizma. Imala sam velike krize, koristila svašta da mi skrene pažnju i smiri živce, a razmišljam i da se posvetim fizičkoj aktivnosti, nekom treningu. Nikome ne bih poželjela da prođe kroz što sam ja prošla, ali sam počela apelirati na sve koji imaju sličan problem da potraže pomoć na vrijeme. Ljudi mi također pišu. Naravno, pomoći ću ako mogu i zaustaviti problem na vrijeme. Nitko ne zaslužuje sebi tako nešto učiniti. Nijedan porok nije dobar. Sada se pokušavam riješiti i cigareta. Teže mi je, ali svakako je važno da alkohol više nije u mom životu.- priča Ava, piše Kurir.

Ne snimam se gola za Onlyfans, samo slikam erotske slike

Starleta tvrdi da se na platformi Onlyfans, gdje se plasiraju eksplicitni sadržaji, ne snima gola, već samo objavljuje erotske fotografije na kojima zarađuje, a ponekad radi i dodatne popuste pa mjesečna pretplata dođe svega četiri dolara.

- Moj otac zna da snimam za spomenutu stranicu, ali nema uvid u to kakav sadržaj objavljujem. Naravno da neće gledati moje provokativne fotografije, ali objasnila sam mu da tu nema ništa vulgarno. Stavljam erotske slike, ne snimam se gola, kao neki, i ne postavljam porno filmove. Danas je popularan u cijelom svijetu, mnoge javne osobe imaju profil na Onlyfansu, ali to ne znači da su u porno industriji. Svatko može misliti što hoće, ljudi se uvijek mogu pretplatiti na moj kanal, tako da vide što stvarno nudim. Ne zanimaju me tračevi - tvrdi Ava.