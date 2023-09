ISKORISTITE ZADNJE DANE LJETA Krajem tjedna stiže ciklona koja će dijelu Jadrana donijeti nove nedaće s (ne)vremenom

U aktualnom tjednu opraštamo se od ljeta i kalendarski. Naime, jesen počinje ove subote, 23. rujna, trenutkom jesenske ravnodnevnice. Već od nedjelje, noć će na našoj Hemisferi biti duža od dana. Bez obzira na to ne treba strahovati od brzog prestanka toplog vremena. Naprotiv, natprosječna toplina mogla bi nas pratiti sve do kraja mjeseca. Ipak, vrijeme više neće biti stabilno kao što je to bio slučaj u dosadašnjem tijeku rujna. Prve, manje nestabilnosti imat ćemo tek mjestimice u utorak. No, od petka na vrijeme će se sve naglašenije utjecati frontalni poremećaj sa zapada, potom i ciklona nad sjevernom Italijom. Njen utjecaj na vrijeme u Hrvatskoj bit će naglašeniji na zapadu zemlje, no neće zaobići ni nas. Čini se da će ponovno lokalno biti izraženog grmljavinskog nevremena s velikim količinama oborina. Ipak, bitno je naglasiti da će takve pojave biti vrlo lokalnog karaktera.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 13 do 17°C, uz obalu i na otocima od 18 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Pretežno do djelomično sunčano bit će u utorak. Ipak, na sjeveru Dalmacije oblačnije, povremeno uz mogućnost za malo kiše ili pljuskova. Popodne će slabih pljuskova biti mjestimice u Zagori. Vjetar će biti slab, danju većinom jugozapadni. Navečer prolazno umjerena bura. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 13 do 17°C, uz obalu i na otocima od 18 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Pretežno vedro bit će u srijedu. Popodne uz granicu s BiH postoji manja mogućnost slabog i prolaznog pljuska. Puhat će slab dnevni vjetar. Najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

U četvrtak djelomično sunčano i u većini krajeva suho. Više oblaka bit će povremeno u drugom dijelu dana. Noću tiho ili burin, danju će zapuhati slabo jugo koje će prema kraju dana jačati, a navečer će na moru biti umjereno s pojačanim udarima. Jutarnje temperature u blagom porastu, najviše dnevne bez veće promjene u odnosu na srijedu.

Petak donosi promjenjivo vrijeme s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će veći dio dana biti suh, povremeno će biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. Puhat će pojačano do jalo jugo koje će u drugom dijelu dana na moru imati vrlo jake udare. Jutro će biti još malo toplije, najviše dnevne temperature većinom od 24 do 29°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, subota će biti vrlo promjenjiva. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, a povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Više oborina će biti na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji, a tamo je mjestimice moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme s većim količinama oborina u kratko vrijeme. U noći će puhati jako jugo, na moru su mogući olujni udari. Jugo će prema večeri slabiti. Najviše dnevne temperature većinom od 23 do 28°C.

Promjenjivo će se očekuje i tijekom nedjelje. I dalje će povremeno biti kiše, iako se ne očekuju količine ni učestalost kao u subotu. Jugo će prestati, a na sjevernom i srednjem Jadranu zapuhat će umjerena bura. Bit će hladnije, najviše dnevne temperature većinom od 20 do 25°C.