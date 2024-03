Iskoristite petak jer će za vikend kiša. Udari juga do 100 km/h izazvat će velike probleme u prometu morem

Iako smo još u prvoj dekadi ožujka, mjesec je u dosadašnjem tijeku već donio značajnije količine oborina. Primjerice, Čiovo i dijelovi Korčule već su primili više oborine nego što prosječno padne u cijelom mjesecu.

Nakon što se vrijeme prolazno smirilo tijekom jučerašnjeg dana, pred nama je nova promjena vremena koja će donijeti novu kišu, ali i jugo. Poznato je da je veljača 2024. posvuda bila rekordno topla, a o tome koliko je zapravo bila topla svjedoči podatak da je mjestimice prosječna mjesečna temperatura bila više od one u ožujku.

Toplina će se nastaviti u danima vikenda, ali naleta kasne zima bit će oslobođen i sljedeći.

Danas nas očekuje promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Dan će u većini predjela biti suh, ali se ponegdje, osobito na srednjodalmatinskim otocima mogu javiti slabe oborine, a popodne na Dinari i Kamešnici i povremeni slab snijeg. Zapuhat će slabo do umjereno jugo koje će navečer jačati. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1 do 5°C u Dalmatinskoj zagori, od 5 do 10°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 9 do 15°C.

Subota će biti pretežno oblačna, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a najviše će je biti u drugom dijelu dana. Mjestimice će pasti preko 30 litara kiše po metru kvadratnome. Snijeg je moguće samo u najvišem gorju. Puhat će jako jugo s vrlo jakim udarima. Jutarnje temperature u porastu, najviše dnevne od 7 ponegdje u Zagori do 15°C ponegdje na otocima.

Nedjelja će biti oblačna, povremeno uz kišu. Dok će veći dio dana oborine biti slabe, krajem dana jači pljuskovi s grmljavinom zahvatit će sjevernu Dalmaciju, navečer će se prošiti na srednju. Puhat će jako do olujno jugo, ponegdje na moru bit će udara oko 100 km/h, što će stvarati probleme u prometu morem. Navečer na sjeveru Dalmacije lebić. Toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 10 do 17°C.

Nestabilno će biti i u ponedjeljak i utorak.