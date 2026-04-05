Inzaghi otvoreno: "Ne bih mijenjao Gattusa, u Saudijskoj Arabiji mi je fantastično"

Simone Inzaghi, koji danas slavi 50. rođendan, poručio je kako ne žali zbog odlaska iz Italije i prelaska u Saudijsku Arabiju, gdje trenira Al-Hilal.

U razgovoru povodom rođendana istaknuo je da je zadovoljan životom na Bliskom istoku te da ne razmišlja o povratku, unatoč spekulacijama da bi mogao preuzeti talijansku reprezentaciju.

„Ja da zamijenim Gattusa? Polaskan sam, ali bolje mi je ovdje. Ovdje mi je fantastično u svakom pogledu – životni stil, infrastruktura i mirnoća koja mi je potrebna u ovom stresnom poslu. Zarada je dobra, ali nisam došao zbog novca“, rekao je.

Pritisak u Italiji bio prevelik

Inzaghi je Inter vodio od 2021. do 2025. godine, a prije toga pet sezona Lazio. Tijekom karijere osvojio je naslov prvaka Italije s Interom, tri Kupa Italije i pet Superkupova, a s milanskim klubom igrao je i finale Lige prvaka.

Ističe da su godine u Italiji bile uspješne, ali i iznimno zahtjevne.

„Profesionalno sam bio zadovoljan, ali pritisak je postao neizdrživ. Osjetio sam da se moram maknuti iz tog okruženja“, priznao je.

“Sto posto sam Talijan”

U Saudijskoj Arabiji, gdje ima ugovor na još godinu dana i zarađuje 27 milijuna eura po sezoni, trenutno se nalazi na drugom mjestu prvenstva s Al-Hilalom.

Unatoč zadovoljstvu, priznaje da mu je stalo do talijanskog nogometa.

„Žalostan sam zbog Italije. Sto posto sam Talijan, moj brat je osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. Siguran sam da će se talijanski nogomet vratiti tamo gdje pripada“, zaključio je.