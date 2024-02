INVESTITOR BEŠLIĆ "Nisam zaskočio Ivoševića, on nije normalan. Nemam pojma tko je uklonio bor"

Splitom se sinoć prolomila vijest o navodnom napadu dvojice muškaraca na splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića.

Prema tvrdnjama gradonačelnika Puljka, Ivoševića su presrela dva muškarca - jedan je nasrnuo na njega, a drugi snimao.

Radi navedenog događaja jutros se održala i konferencija za medije na kojoj su Puljak i Ivošević izjavili da je osoba koja je nasrnula na Ivoševića izvođač radova u Glagoljaškoj ulici, Ante Bešlić.

O cijelom događaju porazgovarali smo s investitorom Antom Bešlićem kojega se povezuje s napadom. Razgovor donosimo u cijelosti i autentičnosti kako je tekao.

Možete li komentirati posljednja zbivanja na Gripama i tvrdnje gradonačelnika na konferenciji za medije da ste ispred Bojanovog stana Vi i još jedna muška osoba dočekali dogradonačelnika i da ste izazvali incident?

- A što to normalan itko treba komentirati?

Za početak, jeste li u to vrijeme bili ispred njegovog stana? Da ili ne?

- Ne. Ima snimka, izašla je, bili smo na sred ceste kod frizerske škole, izašli iz prostora gdje radimo.

Izašli ste iz svoga prostora?

- Iz prostora prijatelja, bili smo unutra i iznosili neki šut. Tu neke radove izvodimo. Došli smo pogledati što smo napravili, izašli, zaključali prostor, a on je zatim naišao.

Što je dalje bilo, tko se kome javio, dobacio?

- Ništa nije bilo. Ja mu kažem "Di si Bojane?", i na to je on skočio: "Je li te to Kraljević poslao?"

Ono što se vidi na videu, je li to cijeli događaj?

- To je cijeli događaj. Nakon toga se makla kamera, sjeli smo u auto i otišli. Fali možda 10 sekundi prije snimke.

Koje kapuljače, što on priča? On živi u nekom filmu, šta je on lud... Došao sam autom splitskih tablica, on je slikao auto, tablice, tko to radi? Auto je od čovjeka koji nam je prostor iznajmio.

Jesu li Vas u policiji ispitivali?

- Nisam uopće još bio u policiji.

U redu. Što se Gripa tiče, stablo je maknuto, kako se to zbilo?

- Nemam pojma, ja sam gore došao, čovjek je izvadio dozvolu za nekakvu arheologiju, da mora biti pod nadzorom...

Je li postojao arheološki nadzor za vrijeme uklanjanja bora?

- Ne znam ja tko je bor uklanjao, oni što su se pojavili gore. Mene je Kraljević zvao da dođem pokupiti. Došao sam kamionom i bagerom, trebali smo utovariti one stare ispilane borove, a ovaj nije dao da držim kamion na cesti, ja sam se tada skupio i otišao. A o boru ja nemam pojma. On ne može Kraljeviću ništa pa se uhvatio mene sada. On nije normalna osoba...", zaključio je razgovor investitor Bešlić.

Podsjetimo, betonirano stablo na Gripama oko kojega se mjesecima odvija prava drama, prije nekoliko je dana zauvijek uklonjeno. Od stabla je tako ostao samo beton.