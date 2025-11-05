'Invazija' u Prirodoslovnom muzeju: Prijetnja bioraznolikosti na dohvat ruke

Prirodoslovni muzej Split otvara izložbu “Invazija”, posvećenu invazivnim stranim vrstama na području Splitsko-dalmatinske županije.

Izložba donosi pregled biljnih i životinjskih vrsta koje predstavljaju jedan od najvećih ekoloških izazova suvremenog doba, ugrožavajući bioraznolikost, prirodne ekosustave i kvalitetu života ljudi.

Kroz multimedijski postav posjetitelji će moći doznati kako se invazivne vrste šire, zašto su opasne te na koje se načine njihov utjecaj može ublažiti ili spriječiti.

Izložba “Invazija” poziva sve posjetitelje da upoznaju svijet prirode iz nove perspektive — one u kojoj čovjek ima ključnu ulogu u očuvanju ravnoteže ekosustava.