[INTREVJU - JAKOV PRKIĆ] Borba za bolji Split : "Mijenjamo ime stranci Pametno da nas nitko više ne pomiješa s Puljkom te najavljujemo izlazak na izbore"

Bivši predsjednik Gradskog vijeća Jakov Prkić iz Pametnog za Split i Dalmaciju, stranke koja od prošle godine nakon izvanrednih izbora nema svojih splitskih vijećnika, govori nam o neispunjenim obećanjima, neostvarenim projektima, neprincipijelnostima i nesnalaženju gradske vlasti pod ravnanjem gradonačelnika Ivice Puljka i njegovih zamjenika Bojana Ivoševića i Antonia Kuzmanića, ali i o neveseloj budućnosti pod Marjanom i ključnom komunalnom problemu koji se ne rješava. Ipak ih dijelom i amnestira tvrdeći kako je administracija u Banovini općenito loša zbog desetljeća uhljebljivanja.

Ne participirate više u Gradskom vijeću, ali bili ste Puljku tzv. programski partner. Kako vam se sad čini funkcioniranje trenutne gradske vlasti, ali i Banovine općenito?

- Sve više san uvjerenja da posljednjih nekoliko struktura gradonačelnika praktički vrlo malo upravljaju gradom nego da gradom upravlja gradska administracija. Ona je godinama rasla na negativnoj selekciji, uhljebljivanja ovakvog ili onakvog, nepotizma, političkog i svakog drugog. Kvaliteta je pala. I nisam siguran da ima dovoljno kvalitetnih ljudi koji bi vodili, vukli kako spada. To se dogodilo i ovoj gradskoj vlasti. Zaključujem to jer sam bio vijećnik u tri mandata, a prije toga pratio sam rad gradskog vijeća zahvaljujući radu u medijima. Bio sam i kotarski vijećnik na Lokvama 2010. godine. Tako da mislim da mogu dobro procijeniti funkcioniranje gradske uprave. Ovoj vlasti su prvi suradnici oni koji meni dobrim dijelom sigurno ne bi bili. Tome sam se čudio od samog starta i bilo mi je zaista nejasno. Jedino objašnjenje je da su gradonačelnik i njegova dva zamjenika ušla u sve ovo bez apsolutno ikakvog znanja o bilo čemu. U ove dvije godine su nešto naučili, ali su trebali doći s dobrim predznanjem. Taj trojac nema iskustva ni kao kotarski vijećnici, a da ne govorim o iskustvu angažiranog gradskog vijećnika. Doduše Kuzmanić ima nešto iskustva kotarskog vijećnika na Pujankama, ali tu je više-manje statirao. I to je osnovni problem.

Kakva administracija vodi Grad?

Do sada je Puljak pokazao kako ima običaj brzopotezno etiketirati bilo koga tko se s njim ne slaže. Ili si s njim ili protiv njega. Sa štitom ili na štitu. Je li zbog toga pukla suradnja?

- Kad se uputi i dobronamjerna kritika, shvaćate se da si za HDZ. I ta mantra mi ide neopisivo na živce jer sam to isto prolazio i za vrijeme SDP-ovog gradonačelnika Ive Baldasara. Ponašaju se kao da su oni vojskovođe. A to nije primjenjivo u lokalnoj samoupravi. Svjestan sam da gradonačelnik i njegovi zamjenici ne moraju znati niti biti duboko u temi, ali moraju imati širok pregled svega što se događa. Svih segmenata društvenog i gospodarskog života na koje Grad ima utjecaja.

Evo jedan primjer. Kad smo tek krenuli 2021. godine, formiralo se Gradsko vijeće, postao sam njegov predsjednik, javio mi se Bojan ultimativno, kao hitno mora na sjednicu doći Odluka o zabrani građenja u turističkoj sezoni. Rekao sam mu da ne može, a on je inzistirao da može jer to donosi Gradsko vijeće. Istina, izglasava Gradsko vijeće, ali ako želiš primijeniti odluku u ovoj godini mora se donijeti u prethodnoj jer te zakon na to obavezuje da i građevinari mogu planirati svoje poslove. Naučio sam davnih dana i prije nego sam postao gradski vijećnik da to stvarno tako i piše u Zakonu o gradnji. I sad, ako si izabran kao zamjenik gradonačelnika, a baviš se komunalnim stvarima onda moraš imat neka predznanja. Nešto su sada naučili, savladali, ali sve je to gubitak vremena i živaca. Dođu do zida pa se pitaju kako sad ovo ili ono. Zato je važno imati oko sebe dobru, stručnu administraciju, a neke osobe koje su sada njima najbliži suradnici, meni ne bi bili ni u širem izboru.

Ceste, nogostupi kojima upravlja Grad Split u prilično su lošem stanju, proračun buja, a "Cestar" i "Point" su već dva desetljeća koncesijski izvođači radova. U čemu je kvaka?

- I Baldasara su tapšali po ramenu pa je završio na sudu, a do njega na optuženičkoj klupi sjedi osoba koja je već godinama ključna u odjelu za komunalne poslove. Ako bude pravomoćno osuđena na 6 mjeseci ili više neće moći radit u javnoj upravi. I šta ćemo sa svim onim stvarima koje je potpisivala u međuvremenu? Iste osobe preko 20 godina kroje troškovnike od cesta do trotoara. A svi znamo kakve su ceste i kakvi su trotoari. Imamo 20 godina iste izvođače koji ih održavaju i 20 godina smo s njima nezadovoljni. I opet biramo iste. Kažu, na natječaj su se javili samo oni. Pitanje je kako si složio natječaj i kako si složio troškovnik. Ako si ga prilagodio jednom taj će se jedini i javit. Zamislite licemjerne, apsurdne situacije kad se prosvjedovalo u Vruji zbog nelegalne gradnje Stipe Latkovića. Ta Vruja se dijelom izgradila novcem Latkovićevog "Pointa", gradskim koncesionarom za održavanje trotoara i stepenica. I na toj Vruji su Ivošević i Marijana Puljak prosvjedovali protiv bespravne izgradnje. Na Vruji je Latković loš, a u gradu odličan preko 20 godina.

Odluka o komunalnom redu treći put

Odluka o komunalnom redu donesena je iz drugog puta. Ima li naznaka da će se opet krenuti u njeno rušenje?

- Greške koje rade svi, pa tako i sadašnja vlast, je preskakanje procedure. Svaki put kad preskočiš proceduru, procese koje vode do nečega, misliš da si napravio korak naprijed, u biti si napravio dva unatrag. Demokracija je procedura. Može bit iscrpljujuća, ali je takva. Ako imaš 30 dana savjetovanja s javnošću onda to moraš poštivati. Je li to sporo? Je. Ti nemaš drugog izlaza. Takve stvari se planiraju. Imamo apsurdnu situaciju da nam je pala Odluka o komunalnom redu jer nije bila svih 30 dana na savjetovanju. I onda Bojan kaže: "Tako i Vlada radi." Šta nije tužio Vladu? U nas se netko dosjetio i tužio i Odluka je pala. Ne znam što će biti s donošenom, praktički istom odlukom, ali vjerujem da će bit upravnih postupaka. Pitanje je šta će se s njima dogodit. U savjetovanju nije bila ista odluka kao ona na sjednice Gradskog vijeća, a da to nije bio rezultat javne rasprave, prijedloga i primjedbi, nego se nekom ćefnilo u Gradu da u zadnji tren nešto promijeni. E sad, je li ta promjena dovoljno velika koja bi iziskivala novo savjetovanje teško mi je procijeniti. A takve se stvari ne bi trebale događati ako planiraš na vrijeme i kako treba. Puno je tu "štrapanja". I u toj Odluci o komunalnom redu se vide osobni animoziteti prema nekim ugostiteljima. To ne smije sebi dopustiti nitko tko obnaša vlast.

Čini li vam se da je nekako sve utihnulo što se tiče gradskih projekata, a ni sitni potezi nisu najslavnije završili?

- Sjetimo se parkinga na Gripama? Je li još tamo? Je. Skoko (Igor, vijećnik Centra op.a.) je pisao neke kaznene prijave. Mi nikad nismo vidjeli sadržaj te kaznene prijave. Ona je na kraju odbačena. Pa slučaj Šumica. Stavili ogradu, sud donio odluku da treba maknit ogradu. Najbanalnije, kako je završilo s muralom na Gripama kojeg je trebalo pripiturat? Eno ga još stoji. Puno je tu naivnih grešaka. Donesen je gradski program za mlade. Ima li napretka? Nažalost nema. Šta nam se događa u kulturi? Gradonačelnik ide od ustanove do ustanove i govori kako kultura treba bit samoodrživa. Kakva je to politika? Marijana Puljak svo vrijeme svoga vijećničkog mandata zagovarala je izradu nove strategije za kulturu jer s onom Ive Baldasara nismo bili zadovoljni. Danas ni slova o tome. Puno je tu stvari koje su se zaboravile preko noći. Koliko smo ono Marjana pošumili? Krenulo je probno i PR-ovski. I di smo sad? Glavni pazar je stao. Na cesti ispod Bambine glavice već godinu dana se vozi naizmjence jer prijeti odron a ništa od sanacije. Po Javnoj ustanovi, svi mi šetamo Marjanom na vlastitu odgovornost!? Pa čemu onda njihovo postojanje? Žnjan očekujemo od 1998. godine, tada se govorilo da će tamo biti veliki vodeni park, aIi ništa od toga. Da smo bili pametni pa te godine posadili stabla, danas bi barem imali šumu. Pitanje je što će biti s uređenjem Žnjana danas, koliko će to zapravo koštati i kada će radovi zapravo započeti. Posebno me smeta što nismo u stanju niti uvesti češće autobusne linije prema Žnjanu i ostalim plažama tijekom ljeta kada je potreba za njima najveća.

Karepovac do grla

Koji je po vama najveći splitski komunalni problem?

- Gospodarenje otpadom ili kolokvijalno Karepovac. Time se Grad apsolutno ne bavi. Ovo što imamo polupodzemne kontejnere to je doslovno guranje problema ispod zemlje. Mi nemamo osnovnu infrastrukturu, ni sortirnicu ni kompostanu. Bez toga ne možemo naprijed. U GUP-u imamo markicu za kompostanu na Karepovcu. Možemo to sutra počet radit ako želimo. Očito ne želimo. Direktor Čistoće je tu skoro dvije godine i te dvije godine on priča o biostabilizatorima. Da ga sad stavimo u pogon ne bi bio dostatan za naše količine. Proizvod tog biostabilizatora nije kompost. Taj poluproizvod mora bit neko vrijeme na natkrivenom prostoru da bi završio kao kompost. Bio otpad nam je od 30 do 40 posto ukupnog otpada kojeg mi proizvodimo. Mi se time uopće ne bavimo. Još uvijek ne naplaćujemo odvoz prema stvarnoj količini miješanog komunalnog otpada i tako ne motiviramo naše sugrađane da odvajaju više. Ovim tempom najkasnije do kraja 2025. godine na Karepovcu više neće biti prostora, a Lećevica do tada neće bit u pogonu. Idući gradonačelnički mandat obilježit će veliki problemi gospodarenja otpadom.

Suspenzija pročelnice Maje Đerek?

- Nevjerojatno je u toj priči da su tu istu ženu 10 dana prije nego su je suspendirali, kovali u zvijezde. Govorili da je najbolja. Šta se dogodilo u tih deset dana? Je li to apsurdno? Šta je ona u tih 10 dana počela voditi neku svoju politiku? Meni je to nevjerojatno. Nevjerojatno mi je da Banovina još nema javno dostupan vjerodostojan popis, svoje imovine, poslovnih prostora, zemljišta...

Pametno za Split i Dalmaciju neslavno je prošla na izvanrednim gradskim izborima. Parola Centra "Ili HDZ ili Hrvatska" praktički je eliminirala Puljkove partnere, a HDZ je ostao nedodirnut. Gdje je danas, sutra Pametno?

- Stranka i dalje živi, ima relativno dobar broj članova. Imamo dvoje županijskih vijećnika. Ne participiramo više u splitskom Gradskom vijeću, ali i dalje se bavimo politikom i tako ćemo nastaviti. U procesu smo, kako se to popularno kaže, rebrendiranja. Najvjerojatnije ćemo promijeniti ime stranke, ne zato što nam se više ne sviđa ime, nego da jednostavno to ostavimo iza sebe i da krenemo dalje jer još uvijek ima tih brkanja jesmo li mi Puljkovi ili nismo. Izaći ćemo na sljedeće izbore. Trebamo se svi truditi da imamo što bolji probir ljudi koji će donositi najbolje odluke na svim razinama. Nažalost čini se kako u zadnjih dvadesetak godina imamo sve lošiji i lošiji probir. Svaki novi saziv gradskog vijeća nije bolji od onog prethodnog, i to nikako nije dobro.