INTIMNA DRUŽENJA U ZADRU Tjednima radile mlade prostitutke, evo koliko su im koštale usluge

Jedna 24-godišnjakinja iz Brazila, državljanka Venecuele od 26 godina te dvije Kolumbijke u dobi od 27 i 28 godina, zaradile su prekršajne prijave protiv javnog reda i mira nakon utvrđenog prekršaja odavanja prostituciji, potvrdila nam je PU zadarska.

Mlade Južnoamerikanke prijavljene su u razdoblju od početka rujna do kraja prošle godine, a svoju nezakonitu djelatnost obavljale su na području Zadra.

Više detalja službeno Zadarski list nije mogao dobiti, osim da je policija nedvojbeno utvrdila da su se djevojke odavale prostituciji, za što je previđena zakonska kazna od 20 do 100 eura ili 30 dana zatvora. Sve četiri djevojke platile su kaznu te navodno napustile Zadar. Naime, s obzirom na to da se ne radi o državljankama Europske unije, izrečena im je obavezna mjera deportacije, odnosno napuštanja šengenskog prostora u ruku tjedan dana. No zadarska policija nije mogla potvrditi jesu li djevojke uistinu napustile ne samo šengenski prostor nego i Zadar, jer o tome nemaju nikakvih povratnih informacija.

Kako su neslužbeno doznali, djevojke u Zadru imale su grupu na Viberu koju su koristile za reklamiranje i dogovaranje intimnih druženja. Grupa je imala nekoliko desetaka korisnika i bila je dosta aktivna, a djevojke su svoje usluge pružale turistima i domaćima, na raznim mjestima u Zadru i okolici, uključujući i jedan iznajmljeni stan na području Zadra. Kada su točno došle u Zadar i koliko su vremena radile dok nisu bile otkrivene, nije poznato, ali sigurno je riječ o nekoliko tjedana moguće i mjeseci prije nego što su bile uhićene. Zato se ‘pouzdano‘ zna koliko su naplaćivale svoje usluge. Naime, za jedan sat intimnog druženja trebalo je izdvojiti oko 200 eura.

U Dubrovniku su se istim poslom bavile dvije sestre, državljanke Španjolske u ranim tridesetim godinama, i njihova prijateljica iz Venezuele. U Hrvatsku su, prema pisanju Dubrovačkog vjesnika, došle nakon završetka turističke sezone u Španjolskoj i neko su vrijeme, kako su izjavile tijekom kriminalističke i pravosudne istrage, pružale intimne usluge na području Zadra.

Nakon Zadra uputile su se na krajnji jug u Dubrovnik kao veće i poznatije turističko središte. Kako je prostitucija u Španjolskoj legalna i pod kontrolom, nisu strahovale od mogućeg progona jer su vjerovale da je tako i u Hrvatskoj kao ravnopravnoj članici EU.

Iz zadarske policije ističu da su prekršajne prijave podnijete samo protiv djevojaka koje su pružale usluge, ali ne i mušterija, jer korištenje usluga prostitutki u Hrvatskoj nije prekršajno djelo. Kaznena djela su organizacija prostitucije i prisilna prostitucija (kazneno djelo protiv spolne slobode), no ovdje je očito bila riječ o profesionalkama koje su samo htjele iskoristiti dobru turističku sezonu u Hrvatskoj da nešto zarade. Moguće je da to još uvijek i rade, ne samo u Dubrovniku, nego i Zadru, jer policija "još uvijek utvrđuje" jesu li napustile područje Hrvatske.