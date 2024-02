[INTERVJU] TOMISLAV ŠUTA: "Puljak nije osigurao kompletno financiranje Žnjana i time ulazi u golem rizik. Gotov je i projekt za Duilovo, lungomare bi mogao postati slijepo crijevo!"

Pred nama je vruće političko proljeće i još vruće ljeto, birači u Hrvatskoj će na birališta po tri različite osnove - slijede izbori za Euro parlament, parlamentarni i predsjednički izbori. Nema sumnje da će se od ove jeseni krenuti neformalna kampanja za lokalne izbore jer se 2025. biraju novi (grado)načelnici, župani, vijećnici.

Iako su lokalni izbori još relativno daleko, Grad pod Marjanom politički rijetko kada spava, pa niti u srcu zime. O aktualnoj političkoj situaciji u Splitu porazgovarali s prvim čovjekom splitskog HDZ-a, Tomislavom Šutom.

Ponovo je napeto jučer bilo na Gripama, stablo je nedavno zabetonirano, a onda je preko noći uklonjeno. Policija je jučer u postaju privela i investitora i dogradonačelnika. Koji je Vaš komentar uzavrele situacije?

"Događaju se nepotrebne situacije i time se stvara loša slika o instituciji i vođenju Grada Splita od samog dogradonačelnika. Iz ovoga proizlazi da dogradonačelnik ima dvostruke kriterije, kad je pelegrinka bila u pitanju, tada nije niti trepnuo. Imamo primjer i na Žnjanu, a u ovom slučaju je u pitanju čisto politikantstvo i pokazivanje mišića tamo gdje ne bi trebao."

Kako bi Vi riješili ovaj problem?

"Ako su se konzervatori oglasili i ako su rekli da se može ići s izgradnjom, treba vjerovati tijelima koja sudjeluju u izdavanju dozvola i ne miješati se u taj proces."

Sutra kreću radovi na Žnjanu. Oporba postavlja pitanje financiranja cijelog projekta. Neki će reći da je upravo Žnjan Puljkovo biti ili ne biti na sljedećim lokalnim izborima. Kako Vi vidite daljnji razvoj situacije sljedećih godinu dana?

"Vrlo mi je drago što se napokon kreće sa radovima na Žnjanu. To je projekt koji je Andro (Krstulović Opara, op.a.) prethodno pripremio i što se tiče priprema - to je davno odrađeno. Žalosti me što je ovoliko vremena izgubljeno do početka radova. Gradonačelnik je praktički izgubio vrijeme gledajući ima li kakvih nepravilnosti, međutim evidentno je da je sve rađeno kako treba i bespotrebno je izgubio skoro tri godine. U tom dijelu se pokazuje neozbiljnost gradonačelnika. Ipak je ovo velik projekt. Ponavljam, drago mi je da projekt kao takav ide, međutim vrlo je jasno u zakonu o javnoj nabavi da model financiranja mora biti osiguran. U ovom trenutku mi još nismo vidjeli da je osigurano financiranje.".

Zna se kakva jamstva mogu biti. Između ostalih, to su jamstva koja Grad izdaje procedura je to jasna. Može se ići u smjeru bankarske garancije ili bilo čega. Ipak, ako cijela ova priča može voditi riziku ako izvođač vidi da financije "štekaju".

Želite li reći da Puljak riskira ovim projektom?

"Veliki je to rizik. Puljak je vidio da u ovom razdoblju praktički ništa nije napravio, niti jedan novi projekt za koji može kazati da je njegov. Ide glavom bez obzira, kako bi uspio pokazati kako se nešto radi u ovom gradu, a to je u čistoj suprotnosti od onoga što je on govorio u kampanji. Stalno je ponavljao da će poštivati zakon, da će biti maksimalno transparentan. Ipak, u ovom dijelu gleda kako sebe predstaviti u najboljem svjetlu."

Donedavno ste bili prvi čovjek u VIK-u. Prije nekoliko dana je konačno objavljeno da se kreće u izgradnju kanalizacije na istoku Splita, konkretno u Žrnovnici i Korešnici. Zašto se to nije moglo dogoditi prije?

"Ne mogu opisati koliko mi je drago, i što se tiče Žrnovnice i što se tiče južnog sliva gdje će grad konačno dobit lungomare između Duilova i Stobreča. To su dva različita paketa, znamo svi da je cijeli projekt bio opterećen tužbom dr. Kneževića i taj je proces jako dugo trajao. Neke stvari su se mogle brže dogoditi. Tako je gradonačelnik Puljak skoro godinu i pol dana usporio ovaj proces u zbog izmjena koje je tražio po pitanju POS-ovih stanova na Korešnici. Veseli me da se sve to skupa sada događa, a to je rezultat mog rada u Upravi u to vrijeme kada se projekt prijavljivao i dobio bespovratna sredstva. Cijeli tim ljudi radio je na tome godinama. Dokaz je to da se veliki projekti u gradu Splitu mogu dogoditi pogotovo s ljudima koji znaju i koji su spremni u svakom trenutku iznijeti velike stvari za Split. Smatram da je ovo velika stvar za Split, pogotovo za istok s obzirom na to da u 21. stoljeću taj dio grada nije imao ni vodoopskrbu ni kanalizaciju."

Spomenuli ste lungomare između Stobreča i Duilova, podupirete li taj projekt?

"Mogu samo konstatirati da je to projekt koji je također dovršen i ono što me frapira kao građanina, a na to sam upozoravao gradonačelnika skoro tri godine, je to da će lungomare ostati slijepo crijevo. Ostat će nepovezan za 150 metara između dijela Stobreča ispod škole. Na daljnjem potezu od škole do plaže kod '11 bilih' preostaje dio koji je pod ingerencijom Grada i na tom potezu ne prolazi kanalizacijski dio. S obzirom na to da je to nadležnost gradonačelnika, on je upozoren da treba krenuti u projektiranje i dobivanje koncesije, međutim do dana današnjeg čovjek nije pokrenuo apsolutno ništa. Dakle, dogodit će se projekt koji je pripremljen, kojem je osiguran model financiranja i kojem je u konačnici onaj najteži dio s dr. Kneževićem iza nas. Ovi 150 metara koji ostaju "visjeti u zraku" dovoljno govore kako naš gradonačelnik shvaća i upravlja cijelim procesima u gradu Splitu te pokazuje koliko mu je stalo."

Ušli smo u superizbornu godinu. Hoće li premijer doći u Split s košarom punom darova u Dalmaciju, u Split, kao što je to bio slučaj u mandatu Andre Krstulovića Opare? Znamo svi koliko nas muče pitanja prometne infrastrukture, povezanosti Splita s ostatkom države, pitanje o željeznici...

"Dobre vijesti nam je donijelo to što je usvojeno da je Split osnovna luka u TNT mreži. To nam daje novu dimenziju, te se stječu preduvjeti za ulaganja kakva postoje u Rijeci. To je jedan od razloga zašto je Rijeci više stvari bilo dostupnije u kontekstu TNT mreže i u tom dijelu Split će sigurno doživjeti ogroman zaokret, i u željezničkom prometu, u cestovnom, pomorskom."

O kojem se razdoblju radi? Je li riječ o sljedećih 20 godina ili je u pitanju nešto opipljivije?

"Projekti trebaju biti spremni. U trenutku kad su spremni, onda je sve i opipljivo. Apeliram cijelo vrijeme na pripremu projekata i u ovom trenutku bitno je donošenje GUP-a. Jedna od bitnih stvari za povezivanje Kaštela i Splita je da se donese GUP, da se pripremi prostorno-planska dokumentacija kako bi se stekli uvjeti da se to praktički može graditi. U tom dijelu vidimo da se praktički ništa ne događa, a što se tiče samih prometnica smatram da nisu u dobrom stanju, ali to nije odgovornost samo ove vlasti nego i svih prethodnih vlasti. Ono što se pokazalo kao rak rana nerealizacije ključnih prometnica od Vukovarske, Bračke, Put iza nove bolnice, Zajčeve, jest sam Zakon o cestama kojeg moramo promijeniti. Rekao sam i premijeru i ministru Butkoviću da se za to politički zalažem i uvjeren sam da ćemo u dogledno vrijeme imati takvu izmjenu zakona, barem za velike gradove, da se primjenjuje institut kao i za autoceste koje se grade - da se deponira novac i da se paralelno događa izvlaštenje, a da cesta prolazi. To će sigurno otvoriti prostor razvoju grada Splita jer svi smo svjesni da bez razvoja cestovnog prometa nema ni budućnosti grada, ali opet - problem ove vlasti i svih prethodnih je nedonošenje GUP-a. To je ono što me žalosti."

Postoje li građevinski lobiji koji sprečavaju donošenje GUP-a?

"Da sam ja trenutno gradonačelnik, na mene nikakvi građevinski lobiji ne bi utjecali nego bi utjecala struka. Sigurno bih bio odrješit i donio bih taj ključni dokument, donio bih GUP i mislim da ovdje samo treba hrabrosti i smjelosti da se to što prije okonča, a sve ovo skupa manifestira se i na mlade obitelji, problem stanovanja u gradu Splitu. To je jedan od razloga zašto je ogromna razlika ponude i potražnje samih stanova. To je jedan od razloga koji se manifestira na razvoj poduzetništva jer kad sve skupa pogledamo, mi kao grad smo isključivo bazirani na turizam i praktički nemamo niti jednu drugu djelatnost tako razvijenu osim turizma. Sigurno da se s GUP-om i neke druge stvari mogu otvoriti. Smatram, a to smo i pokrenuli u GV-u, da treba vratiti život u centar grada. Izaći ćemo sa svim prijedlozima."

Navedite jedan konkretan primjer kako vratiti život u centar grada u situaciji kada ljudi žele zaraditi. Neki čak i prodaju djedovinu, drugi je uređuju u apartmane...

"Mi tijekom zime imamo zatvorene poslovne prostore. Treba učiniti da se u gradskim prostorima omogući studentima razvijanje određenih ideja, treba im omogućiti da tijekom godine budu prisutni u gradu. Ima tu niz drugih prijedloga vezanih uz kulturu. Mi smo grad koji je središte kulture i koji ima svoju povijest, a mislim da je to nedovoljno iskorišteno. Naša Ana Marija Botteri je dobar dio tih stvari pripremila i mi s time planiramo izaći u javnost. To je jedan od modela kako dio života vratiti u grad Split."

Uskoro će otvaranje omiškog mosta. Dobar dio prometa će se preusmjeriti, što bi značilo da će ova nejaka cesta Naklice-Tugare-Srinjine-Žrnovnica biti dodatno opterećena. Tugare za subotu najavljuju prosvjed jer više nitko ne govori o temeljitoj rekonstrukciji ove ceste...

"Rješenje je isključivo obilaznica Split - Omiš i sam premijer je kazao u subotu da je u novoj financijskoj perspektivi iz europskih bespovratnih sredstava dio predviđen za obilaznicu Split - Omiš i da je priprema projektne dokumentacije u visokoj fazi dovršenosti. Koliko imam informaciju, već je išao poziv od strane EU tako da ono što se sigurno može očekivati je da će u narednom razdoblju, nadam se kroz par godina, ovaj problem biti okončan.

Sve skupa pokazuje da je ovaj poziv za dodjelu bespovratnih sredstava jedini način da se sve skupa dogodi, ali ne možemo osporiti činjenicu da su se najveći infrastrukturni projekti dogodili u ovom razdoblju financijske perspektive 2014-2020 i sigurno je da se dio sredstava dogodio u gradu Splitu. Samo uzmimo u obzir aglomeracije na kojima sam bio, riječ je o skoro 3.2 milijarde kuna. To nije mali novac i smatram da su se poprilična ulaganja ovdje dogodila."

Gdje ćete slaviti naslov prvaka?

"U centru grada, na Rivi!"