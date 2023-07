INSPIRATIVNO PRIJATELJSTVO DVIJU SPLIĆANKI S INVALIDITETOM Dora i Tonka osvajaju srca putem Instagram: "Đaba svi, moja sestra zauvijek si ti!"

Splićanke Dora Lovrić i Antonia Rajčić upoznale su se prije nešto više od pet godina i od tada su nerazdvojne. Njihovo prijateljstvo započelo je u Centru za obrazovanje i odgoj ‘Slava Raškaj’. Prve dane, kako i svako prijateljstvo započne, povezale su se temeljem zajedničkih interesa i hobija, a na površinu je kasnije ‘isplivala’ njihova ljubav prema glazbi i zajedničkom pisanju pjesama što ih je potaknulo na otvaranje Instagram profila ‘doraandtonkatwo’.

Dora i Antonia osobe su s invaliditetom. Rođene su s cerebralnom paralizom; 21- godišnja Dora ne može samostalno sjediti, ne hoda te otežano koristi samo lijevu ruku dok 25-godišnja Antonia ima teži oblik te ima izražen spazam mišića, koristi samo jedan prst i ne može govoriti, ali unatoč tome naučila je dva strana jezika: engleski i španjolski te napisala knjigu na engleskom jeziku 'My honest and crazy book'.

“Dora i ja se znamo pet i pol godina. Od prvog trenutka kad sam je upoznala znala sam da će to biti prijateljstvo za cijeli život. Ona je legenda, nasmijava me kad mi je teško, misleći dobro, ona mi kaže sve što me ide, volim to kod nje. Nas dvije se jako dobro nadopunjujemo i velika smo podrška jedna drugoj”, kazala je Tonka, kako je od milja zove i njena Dora.

Tonka je u Slavi Raškaj završila srednju školu, smjer grafički unos teksta dok se Dora opredijelila za pomoćnog grafičara. Školovanje u COO Slava Raškaj Split bilo je mjesto njihove 'sudbine'.

„Već prvog dana u Centru Slava Raškaj upoznala sam Tonku. Kliknule smo na prvu i među nama se odmah razvilo prijateljstvo. Tonka ne priča, a kako se već dugo poznajemo naučila sam 'njen' jezik. Pomoću pokreta njenih očiju znam što mi želi reći, a kada nismo skupa dopisujemo se. Tonka je prekrasna vesela osoba s velikim smislom za humor. Veliki je borac, sama je naučila pisati i čitati na laptop iako može koristiti samo jedan prst za pisanje“, opisala je Dora svoju prijateljicu.

Ljubav prema glazbi i pisanju

Dora i Tonka dijele veliku ljubav prema glazbi. I dok je Tonki najdraži bend One Direction, Dora pak bira popularnog zabavljača Jolu.

“U slobodno vrijeme volim pisati, gledati serije i filmove. Unatoč tome što mi pisanje nije jednostavno zbog izraženog spazma mišića te koristim samo jedan prst za pisanje, napisala sam svoju prvu knjigu na engleskom jeziku, riječ je o mom najdražem bendu One Direction. Njihova najdraža pjesma mi je "Story of my life" pronašla sam sebe u njoj, prekrasna je pjesma, još uvijek ih slušam i voljela bih ih jednog dana upoznati, to mi je najveća želja”, kazuje nam Tonka koja, iako joj glazbeni nije bio omiljeni predmet u školi, danas piše pjesme.

“Od pjevača mi je najdraži Joško Čagalj Jole koji je moj veliki prijatelj često se čujemo i rado odlazim na njegove koncerte. Omiljena glumica mi je Nives Ivanković s kojim sam također velika prijateljica, bila sam i na premijeri predstave 'Tiha noć'“, pohvalila se Dora koja je u slobodno vrijeme (kada nije po pregledima i terapijama ) itekako aktivna.

Osim što voli otići u kazalište i kino, na koncerte, radionice u udruzi Srce (glazbena radionica i radionica izrade keramike), ona puno i putuje, ali se bavi i sportom.

"Iako je moja dijagnoza cerebralna paraliza te ne mogu samostalno sjediti, ne hodam i otežano koristim samo lijevu ruku, to me ne sprječava da se bavim sportom. Članica sam boćarskog kluba osoba s invaliditetom 'Sveti Duje' Split i hrvatska reprezentativka u kategoriji BC3 - osobe s najtežim oštećenjima. Igram pomoću rampe i asistenta - tate.

Sa turnira iz Češkoj koji sam osvojila prije dvije godine, vratila sam se prije par dana sa zlatnom medaljom, a san mi je za 10 godina otići na paraolimpijadu", piča nam svoju priču simpatična Dora koja ovim putem želi zahvaliti Boccia savezu Hrvatske što joj je posudio rampu za igranje kao i Kineziološkom fakultetu Split koji joj je osigurao boće. Osim boćanja, Dora trenira i judo za osobe s invaliditetom u klubu Yuki.

Tonka pak u slobodno vrijeme najviše voli ići na izlete sa svojom obitelji.

„Zapravo sam baš ja glavni zabavljač u obitelji, svakodnevno uveseljavam i nasmijavam ironično-sarkastičnim komentarima svoju ekipu (braću, sestru, nevjestu i zeta) u WhatsApp grupi.

Moj hobi je stvaranje videa i slika u Photoshopu, čitanje knjiga. Također, u slobodno vrijeme volim ići na izlete te u kino sa svojom obitelji“.

Ipak, najviše od svega, ove dvije cure posvećene su svom Ig profilu te ljubavi prema pisanju pjesama koje upravo na njemu i objavljuju. Pratitelja broje preko tri tisuće, brojka svakim danom raste, a komentari na njihove objavljene pjesme samo potvrđuju kako su njih dvije napravile odličan potez.

Little me

(Mmmmm)

I'm blame myself,

For what is happened to me,

Sometimes I think it's better for everyone that I die,

Than stay alive,

I can't take it,

It hurts too much.

Little girl lives in me,

Little me,

She told me to be strong,

And maybe because of that I'm strong now, ohhhh,

All thanks to her.

(Na na na na na)

Yeah, little me,

I'm fallin' down,

But she helped me to stand on my feets,

Yeah, yeah, she found the right way,

That I will feelin' better,

I'm thankful to her.

I have a lot of problems,

And sometimes I'm cryin' in my room,

I wonder why I'm like this,

She comes to me in my dreams,

And said "it's gonna be alright"

(Mmmm ohhhh mmmm)

She helped me to breathe,

Without her, I'm nobody,

She show me the right way,

And the beauty of life.

Show me the people who loved me,

You give me a chance to meet more people,

To know that I'm not alone, oh no, no,

And you show me how to fight.

(Na na na na na)

Yeah, little me,

I'm fallin' down,

But she helped me to stand on my feets,

Yeah, yeah, she found the right way,

That I will feelin' better,

I'm thankful to her.

I have a lot of problems,

And sometimes I'm cryin' in my room,

I wonder why I'm like this,

She comes to me in my dreams,

And said "it's gonna be alright"

(Mmmmm)

Sestro

Kad tebe upoznah,

Ja svoju sreću ne brojim,

Važnost života spoznah,

Tu sam, uz tebe stojim..

Sestro moja najbolja,

Za svakog ju gubim,

Za tebe mi nikad ne fali volja,

Toliko te srcem ja ljubim.

Ne daj Bože da te izgubim,

Zato riskirati neću nikada,

Koga ću onda da srcem ljubim,

Kao tebe u ovom trenu, baš sada.

Ako tebe nema koga ću voljeti,

Bez tebe srce će me boljeti,

Ako tebe sestro moja nema,

Tko će na srcu da mi drijema.

Sestro, volim te,

Ne znamo se dugo,

Al' gledam kao sestru,

Nadam se da ti u meni,

Vidiš isto, ništa drugo.

Volim te sestro,

Najviše na svijetu,

Ti si meni kao rosa na cvijetu.

Ne mogu bez tebe,

Kao se nadam ni ti bez mene,

Đaba svi, moja sestra zauvijek si ti.

Za kraj, djevojke su imaju i poruku.

"Uz moje roditelje koji su mi velika podrška u svemu imam dva brata i sestru koji su također zaslužni za sve ovo što danas jesam", kazala je Tonka.

"Kako prihvatite svoj život tako ćete i živjeti", naglasila je Dora.