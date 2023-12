INCIDENT U PROMETU Vozač kamiona pretekao ženu jer je sporo vozila. Pokazala mu je srednji prst, a on joj opalio plesku

Jurica (39) i Nada (38) završili su na sudu s policijskim prijavama zbog incidenta i svađe na cesti u kojoj je došlo i do fizičkog napada.

Prema presudi, Jurica iz Sesveta u srpnju oko 16.30 sati vozio je tegljač s prikolicom kod Rakovice na državnoj cesti DC1. Jurica je bio ljut jer je Nada, po njegovu mišljenju, vozila osobni automobil presporo, pa joj je blicao, trubio i palio duga svjetla te bio opasno blizu iza nje.

Nada je bila toliko isprovocirana da je u jednom trenu otvorila vozačev prozor i pokazala mu srednji prst. To ga je razbjesnilo pa ju je prestigao i stao ispred nje, javlja Danica.hr.

“Na javnom mjestu ponašao se na naročito drzak i nepristojan način tako što je glasno vikao i galamio na Nadu riječima: “Was ist das? Kakva je to kultura? Makni se s ceste! Potom je i fizički nasrnuo na istu udarivši je otvorenim dlanom ruke u predjelu lica”, navodi se u presudi.

Jurica se branio kako je Nadica “nekontrolirano vozila, vrludala po cesti, non-stop pričala na telefon pa je kamionom vozio iza nje, trubio, palio i gasio duga svijetla, blicao da se urazumi i vozi normalno”.

“Ali, ona je otvorila prozor i pokazala mi srednji prst. Kad sam se zaustavio i pitao kakva je to kultura, bila je jako arogantna i derala se na mene, htjela me snimiti mobitelom. Pokušao sam joj uzeti taj mobitel, ali nisam uspio. Nije istina da sam je udario”, branio se Jurica.

Nada koja živi u Grazu kaže kako se vraćala s godišnjeg s trogodišnjim djetetom i majkom. Vozila je, kaže, po propisu, a u jednom trenu se kamion pojavio iza nje te je počeo s provokacijama. Osjećala se ugroženom i bojala se da im se nešto ne dogodi pa mu je instiktivno pokazala srednji prst.

Kazna 80 eura

“On nas je tada pretekao i stao preko cijele ulice, blokirao je promet u oba smjera. Derao se na mene, a ja sam ga snimala nadajući se da će ga to spriječiti da me ne napadne. No, opalio mi je šamar i otišao. Sva u šoku nazvala sam policiju i pokazala im cijelu snimku”, rekla je Nada.

Jurica je na koncu proglašen krivim i kažnjen s 80 eura te mora platiti 30 eura prekršajnih troškova. Nada je oslobođena za pokazivanje srednjaka.

“Nesporno je da opisana radnja vozačice nije opće društveno primjerena i pristojna, ali u konkretnom slučaju, kad se Jurica nalazi u svom vozilu,a ona u svom, isto ne predstavlja takvo uznemiravanje i ometanje mira građana, da bi se njome ostvarilo zakonsko obilježje prekršaja”, naglasila je sutkinja.

Presuda je nepravomoćna i Jurica, ali i Policijska uprava, na nju se mogu žaliti u zakonom predviđenom roku.