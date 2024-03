"MERCEDES IZ KAMENA, GOSPE IZ MEĐUGORJA" Radovi na legendarnoj 115-ici, prvoj takvoj na svitu, bliže se kraju: „Težak je život bez Mercedesa. Ovoga je moj ćaća dotra 1975.godine i u njemu se začeja moj sin“

Obitelj, vjera i domovina za njih su svetinja, a statusni simbol uspjeha predstavlja samo jedna marka automobila. Grad njihov Imotski se zove! Grad Mercedesa.

I zar postoji bolje mjesto na ovoj kugli zemaljskoj od grada Mercedesa da se upravo u njemu iz kamena rodi spomenik tom bezvremenskom vozilu? Ma ne postoji ljudi moji, ne postoji i zato se upravo u Imotskome i gradi spomenik Mercedesu, prvi takav u svijetu!

Ideja se rodila prije par godina, korona je stopirala sve, ali sada je došlo vrijeme kada se sve praši i radi punom parom – doslovno!

U istočnome dijelu grada, mjestu Rebići, u kamenoklesarskoj radionici skrivenoj od pogleda svakojakog znatiželjnika, po uzoru na maketu koju je izradio naš vrhunski meštar od kamena Mislav Rebić, iz kamena se rađa dio po dio Mercedes 115-ice, legendarne Minike. Jedan od najkvalitetnijih i najpouzdanijih automobila ikada, iznimno skupocjen 1974. godine bio je najprodavaniji automobil na zapadnonjemačkom tržištu. Jednostavno neuništiv. Mercedes 115, upravo onaj kojega i dan danas posjeduje dobar dio Imoćana.

Grandiozni spomenik Mercedesa u prirodnoj veličini koji će krasiti Trg imotskih iseljenika, bit će otkriven početkom lipnja u čast i slavu gastarbajterima koji su trbuhom za kruhom otišli (uglavnom) u Njemačku te se upravo Mercedesom 115 vraćali kućama u Imotski.

Riječ je o projektu započetom još prije nekoliko godina, a koji su inicirali članovi Oldtimer kluba Imotski na čelu s predsjednikom Ivanom Topićem zvanim Nota koji nam je u vrlo živom razgovoru otkrio kako na ovom jedinstvenom vozilu rade kipari i klesari iz cijelog svijeta, a moramo reći i da nam je zagolicao maštu svakojakim pričama pa nam je tako, između ostalog, i otkrio da se upravo u ovom Mercedesu koji je njegov otac dotra 1975. godine u Imotski, a prema kojem se gradi spomenik, začeo njegov jedini sin. Živio Nota i Nota junior!

Kako je sve započelo?

„Ta ideja odavno vrije u nami, sada je uskuvalo i vrime je. Naši ljudi kada su išli vani, simbol uspjeha je bio taj Mercedes. 60.,70. i 80-ih godina. Njima iz zahvalnosti smo izabrali Mercedes 115 da bi zahvalili našim iseljenicima na njihovom trudu jer oni su izgradili ovaj kraj, izgradili nas, obrazovali nas koji smo uspili. Svi naši iseljenici nisu uspili u svitu, njih 10, 15% nije uspilo, a što napraviti da bi zahvalili svima nego zahvaliti im kroz jedan spomenik Mercedasa i napravit Trg iseljenika u centru našeg grada Imotskog.

Ja nisam usamljen u tome, imam podršku članova, podršku našim Imoćana. Službeno je sve započelo 2019. godine kada smo imali imovinsko pravnih problema jer se svatko htio uknjižiti na taj dio u gradu, onda je došla korona i blokirala nas dvi godine i tako smo malo stagnirali, ali sada smo tu, imamo sponzore, donatore i idemo punom parom. Radimo dan i noć“, kazao nam je Nota.

Moram odmah dodati, kada ga vidite, na prvu pomislite 'koji komad od čovika'; jak, malo krupniji, ozbiljna lica, a onda kada se uvučete s njim u razgovor to je jedna jednostavna ličnost, čovik toliko jednostavan i u svojim ričima, a kojemu je svaka na mistu i na koju se nema šta nadodat osim se slatko nasmijat ili zamislit. A takav je bio i naš razgovor, pun smija, ali istovremeno i ozbiljnosti. Teško je objasniti to onima koji ne razume, triba to doživit.

No vratimo se na ono zbog čega smo ja kao novinarka u društvu sa svojim frčkavim fotografom otišla u Imotski, zbog čega je ovaj tekst i napisan - na spomenik voljenome autu i na sve one koji su ošli na arbajt i vratili se njime kućama.

Iz kamena se rađa ljubav

Spomenik 'stopetnajstici' u izvornoj veličini radi se od imotskog kamena i bit će sastavljen od 12 dijelova.

„Ovo je tvrdi imotski kamen, tvrd je ka i imotski čovik i njegova opstojnost ovoj grudi. Ovo je izričito naš vapnenac koji će odlit ovom vrimenu, suncu, vrućini, kiši. Isto je spreman ka i mi - da to bude vječno, da to bude jedna ljubav pokazana prema čovjeku, a i prema Mercedesu, jednom klasičnom automobilu koji će trajat i najboljem automobilu koji Imoćani i najviše cijene. Kamen temeljac blagoslovio nam je i položio don Ivan Turić, počasni predsjednik Časnog suda Oldtimer kluba Imotski i vlasnik old timera. Naravno Mercedesa“, pojašnjavam nam Nota i smije se.

Svaki dio ovog spomenika se radi zasebno, a kultni Mercedes 115-ica ulazi u završnu fazu. Na redu su finese i nema mjesta greškama jer to je auto bez greške i upravo takav treba biti i ovaj spomenik.

„Mislav Rebić je dobio taj posao na natječaju, pokazao se kao izvrstan kipar i svojom vrijednošću i preciznošću je pokazao da može prihvatiti ovaj posao. Mi smo s njim dogovorili cijenu, on je osnovao Eurposku koloniju kipara. Javilo se 35 kipara i svi će proć ovdje. Svi će se potpisat na taj rad, na svoje remek-djelo. Svaka guma, kotač, sve će imati svoj potpis".

"Imamo dosta studenata, tu su i njihovi mentori. Bili su momak i cura iz Kopenhagena, pa kipari iz Zagreba, Sarajeva, Slovenije. Moram pohvaliti Bračane. Klesarska škola svestrano je prihvatila moju ponudu da sudjeluju u ovom projektu, fantastična ideja je to, oni će u travnju na licu mista klesat. Stvarno je to nešto veličanstveno kako su oni to prihvatili, tu našu ideju. Početkom veljače je započela i likovno-kiparska kolonija koju je organizirao mladi Roko Rebić, sin od Mislava i okupili su se studenti iz Hrvatske i inozemstva. Stvarno nešto predivno“, priča nam u dahu Nota te ističe kako ništa od ovoga ne bi bilo bez – ženske ruke.

„Finije dijelove rade žene, oduševila me njihova preciznost, odradile su ove točkove i masku. Samo započeti masku je muškaraca užasno strah, one su sposobnije, one su nježnije i te finije stvari rade baš žene“.

U Mercedesu nema samo muške ruke?

„Nema, nema, pa i u samoj proizvodnji u Mercedesu su žene. Oko tih finijih i preciznijih stvari su žene. Od 4,5 milijunainženjera u Njemačkoj, dva je žena, ništa bez njizi.“

Možemo li onda reći da i u Imotskome vrijedi ona da žena drži tri kantuna kuće?

„Ja bi prepušta njima sva četri, ja uvijek zalutam s jednim kantunom“, smije se Nota, a smijemo se i mi, a on dodaje: .“Ja sam steka takvo povjerenje u svoju ženu i naše ćeri, svoje društvo žena, da su one ispred nas“.