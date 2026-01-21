Na današnji dan 1970. godine u Makarskoj je rođen Alen Bokšić, jedan od najboljih hrvatskih napadača svih vremena. Nogometni put započeo je u makarskom Zmaju, a afirmirao se u Hajduku, s kojim je 1991. osvojio posljednji Kup Jugoslavije, postigavši pobjednički pogodak protiv Crvene zvezde u finalu u Beogradu.

Unatoč bogatoj inozemnoj karijeri u Cannesu, Marseilleu, Laziju, Juventusu i Middlesbroughu, Bokšić je uvijek s dozom autoironije govorio o svom nogometnom putu. Tijekom predstavljanja na akademiji Hrvatskog nogometnog saveza sažeo ga je u jednoj rečenici koja je postala legendarna:

"Ja sam Alen Bokšić. Igrao sam u Hajduku i nekim manjim klubovima."

Vrhunac klupske karijere ostvario je u sezoni 1992./93. s Marseilleom, kada je osvojio Ligu prvaka i francusko prvenstvo te završio četvrti u izboru za Zlatnu loptu. Iako je kasnije osvajao velike trofeje i ostavio dubok trag u talijanskom nogometu, posebno u Laziju i Juventusu, Hajduk je za njega uvijek imao posebno mjesto.

Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je 40 utakmica i postigao 10 pogodaka. Ozljede su mu obilježile reprezentativni put, ali ostao je upamćen po ključnim golovima u kvalifikacijama, kojima je Hrvatsku odveo na svjetska prvenstva.

Bokšićev doprinos hrvatskom i europskom nogometu ostaje trajan, a njegova veza s Hajdukom i danas se doživljava kao neizbrisiv dio njegova identiteta.