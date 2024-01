"Igrao sam s Modrićem i Perišićem, ali Livaja je možda najbolji od svih"

Dario Melnjak (31) već je tri sezone jedan od najkonstantnijih igrača Hajduka i praktički nezamjenjiv na poziciji lijevog beka. Do ozljede koljena odigrao je 93 od 94 moguće utakmice za Hajduk otkako je došao u klub, a svojim pogocima donio je Hajduku dva trofeja u Kupu Hrvatske. Ove sezone pogodila ga je ozljeda križnog ligamenta, zbog koje je prisiljen na dugu pauzu.

Melnjak je tijekom utakmice u Koprivnici u 13. kolu SuperSport HNL-a između Slaven Belupa i Hajduka osjetio kako mu je koljeno zaplesalo, ali je ipak nastavio igrati. Bolovi su ipak postali prejaki te je morao izaći, a magnetska rezonanca pokazala je ozljedu križnog ligamenta koljena. Uspješno je operiran početkom studenog u austrijskom Innsbrucku.

U intervjuu za 7Plus Regionalni tjednik otkrio je kako se nosi s ozljedom i kada ga ponovno možemo očekivati na terenu, a govorio je i o Hajdukovim šansama za osvajanje prvenstva nakon 19 godina čekanja.

Melnjak: Teoretski je moguće da se vratim pred kraj sezone

"Nakon šest tjedana odbacio sam štake i sada je puno zanimljivije. Prvi tjedan prikovan si više za krevet i to mi je možda najteže palo. Možda najviše jer uvijek trebaš nečiju pomoć. No, kako su tjedni prolazili, bol se smanjivala. Nekima su možda vježbe dosadne, ali meni nisu", istaknuo je Melnjak pa nastavio:

"Svaki dan i tjedan nosi nešto novo. Prvi tjedan digneš nogu, pa si sretniji, a kasnije si još sretniji kad vidiš da ti se mišić dobro stišće. Sada već mogu voziti bicikl, hodati i raditi vježbe u teretani."

"Teoretski je moguće da se vratim pred kraj sezone, no nikad se ne zna. Ako se nakon pet mjeseci okrenem iza sebe i vidim da je sve dobro prošlo, tek onda mogu planirati neki datum povratka na teren. Uopće ne želim o tome razmišljati. Hoće li to biti nakon sedam, osam, devet mjeseci od operacije, vidjet ćemo", rekao je o svom povratku na teren.

Melnjak: Trebao sam biti u reprezentaciji, ali to je život

Melnjak se ozlijedio u trenutku kad je stigao Dalićev ponovni poziv za reprezentaciju i kad je njegov Hajduk bio na čelu SuperSport HNL-a, ali ne očajava: "Ma, tako je to u životu. Na neke stvari ne možeš utjecati."

Borba za naslov prvaka iznimno je zanimljiva, a Melnjak smatra da nema mjesta euforiji: "Sve tri ekipe imaju šansu osvojiti naslov. Dobra polusezona je iza nas, no ima još dosta utakmica. Moramo gledati samo sebe, zadržati dobru atmosferu u ekipi i igru s kraja polusezone. Liga je vrlo zanimljiva i nemate više lakog protivnika. Svaka ekipa tijekom prvenstva ima uspone i padove."

Hajduk je u polusezoni promijenio trenera, a umjesto Ivana Leke došao je Mislav Karoglan. "O obojici imam samo riječi hvale. Sjajni su ljudi i treneri", rekao je lijevi bek Hajduka.

"Igrao sam u reprezentaciji s Modrićem i Perišićem, i to su najkompletniji igrači s kojima sam igrao. Oni imaju sve, oni su pokretači, lideri i svjetske klase. No Livaja je možda i najbolji što se tiče nogometnih kvaliteta. To što on vidi unaprijed, to je čudo. Kako udara loptu, kako asistira, kako razmišlja..."

Osvrnuo se i na specifičan pritisak splitske publike. "Igrao sam u Turskoj i reprezentaciji, i iskreno, ja ne osjećam preveliki pritisak u Splitu. Vrijeme provodim u krugu obitelji. Dosta sam miran. Osjeća se u gradu kad pobjeđujemo i bome se osjeti i kad izgubimo. Nije to ništa strašno jer Turci su zbilja ekstremni. U Splitu, čak ako pritiska nema, onda mi nedostaje pritisak", zaključio je Melnjak za 7Plus Regionalni tjednik.

