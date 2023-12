Idući tjedan umirovljenicima na račune sjedaju potpore, poznati su svi detalji

Vlada je donijela odluku o novom paketu financijske pomoći za umirovljenike koji će se odnositi na njih 830 tisuća. Je li riječ o "predizbornoj božićnici", kako sugeriraju pojedini predstavnici umirovljenika?

Misli li država inače dovoljno na njih? Jesu li zahtjevi umirovljenika skupi za državu? Koliko su umirovljenici zadovoljni odnosom države prema njima?

U mreži Prvog, 22.12.2023. Pratite uživo 🔛 Vlada je donijela odluku o novom paketu financijske pomoći za umirovljenike koji će se odnositi na njih 830 tisuća. Je li riječ o "predizbornoj božićnici", kako sugeriraju pojedini predstavnici umirovljenika? Misli li država inače dovoljno na njih? Jesu li zahtjevi umirovljenika skupi za državu? Koliko su umirovljenici zadovoljni odnosom države prema njima? Analiziramo U mreži Prvog. Uređuje i vodi Silvija Bionda Njikoš. Posted by HRT Vijesti on Thursday, December 21, 2023

Vidiš: Paket novih mjera nije predizborna božićnica

Državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava Ivan Vidišrekao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" kako paket novih mjera pomoći za umirovljenike nije predizborna božićnica jer je ovo već sedmi dodatak.

Prvi je isplaćen u vrijeme COVID-a. Dodao je kako Vlada kontinuirano misli na umirovljenike te je svaki put željela obuhvatiti što veći broj njih.

- Željeli smo obuhvatiti što veći broj umirovljenika, 78 milijuna eura se ovaj put osiguralo za taj dodatak, poručio je.

Petrović: Mjere pomoći nisu iznenadni dar

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović složila se s Vidišem te naglasila da mjere pomoći nisu iznenadni dar.

Istaknula je kako su poslana pisma u javnost i ministru te da su tražili da se umirovljenicima bilo što uplati prije Božića, jer su ljudi bili očajni.

Inflacija je visoka te se umirovljenicima trebalo pomoći.

U razgovorima s državnim tajnikom došlo je do dogovora da se ovom mjerom obuhvati što veći broj umirovljenika.

Hrelja: Isplata će biti između Božića i Nove godine

Član saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja dodao je da je za njega ovo očekivani paket. Pravilo je kod svih jednokratnih novčanih pomoći - indeksiraj, povećavaj, zaokruži i povećaj obuhvat umirovljenika.

Naglasio je da nema što reći. To je božićnica te će isplata biti između Božića i Nove godine.

Umirovljenicima će dobro doći pomoć, posebice onima s najmanjim mirovinama.

- Hvala Bogu da ima proračunskih viškova, drago mi je da je Vlada odlučila taj višak preusmjeriti prema umirovljenicima, rekao je Hrelja.

"Mirovine treba povećati"

Petrović je istaknula da umirovljenici nisu zadovoljni jednokratnim potporama i kako žele da se niske mirovine napokon povećaju.

Dodala je da je "božićnica" trebala biti zakonski riješena te da su je trebali dobiti svi umirovljenici.

Državni tajnik Ivan Vidiš rekao je kako umirovljenici isplatu potpore mogu očekivati idući tjedan.

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potrudit će se isplatiti što prije, dodao je.

Vidiš je poručio da osobe koje primaju inozemnu mirovinu također ulaze u novi paket pomoći jer je obuhvat proširen.

- Njima malo kasni, ali zbog operative, kazao je.

Petrović je rekla kako rješenje nije jednokratna potpora i da mirovine treba povećati.

Povećanje mirovina i izmjene zakona

Vidiš je rekao da se Vlada vodi načelom solidarnosti.

- Dakle, prvo smo imali povećanje obiteljskih mirovina za 10 posto, zbog izmjena ZOMO-a, to je osjetilo 200.000 umirovljenika. Zatim smo imali po prvi put, odnosno omogućeno je korištenje 27 posto dijela obiteljskih mirovina, što za otprilike 91.000 korisnika, mirovina raste u prosjeku 101 euro, i zatim smo imali povećanje najnižih mirovina za 3 posto za više od 350.000 osiguranika. Povrh toga, moram reći, da smo imali rekordna usklađivanja, tako da su uz ona standardna ulaganja, odnosno u dio projekcija koji ide za mirovine, u ovoj godini imali 950.000 eura dodatka, odnosno dodatnih troškova na sve ove izmjene koje smo imali. Malo je prošlo ispod radara, ali i za one koje imaju mirovine po posljednjim propisima, to je 96.000 umirovljenika i imali smo ukidanje zakona o smanjenju i to je za 96.000 umirovljenika. Tako da smo imali cijeli niz zahvata koji je kulminirao između ostalog i izmjenama kapitaliziranih zakona, kapitaliziranog sustava mirovinske štednje, ali i nacionalne naknade za starije. Dakle, taj se iznos penje sa 120 na 150 eura. Htio bih reći da smo u ovoj godini pokušali cijeli sustav na neki način da zaokružiti, povećati adekvatnost mirovina i treba reći da mi ipak operiramo u kriznim vremenima, ali smo svim ovim izmjenama zaista na ogroman broj umirovljenika pokušali povećati adekvatnost njihovih mirovinskih primanja. Povećanje obiteljske mirovine za 10 posto, mogućnost korištenja od 27 posto dijela obiteljske i povećanje najnižih mirovina za 3 posto, poručio je državni tajnik.

"Proračunski rashodi za umirovljenike povećani su za 20 posto"

Hrelja je naglasio da su udruge umirovljenika otvorile cijelu lepezu problema.

- Preporučujem da s Vladom razgovaraju o dinamikama rješavanja problema. Mi smo ove godine napravili nešto od rezultata koji će se vidjeti od veljače sljedeće godine. Zakon stupa na snagu 1. siječnja. Radi se o nacionalnoj naknadi za starije osobe koja će prvi put u veljači biti povećana, ali i cenzusi će biti jako povećani. Kapitalizirana štednja. Drugi dio onih kojima je uzet dio mirovine još prije 13 godina, smanjena za 10 posto, dobit će tu svoju razliku i dobit će opet svoju normalnu mirovinu. U odnosu na 2022., u ovoj godini su proračunski rashodi za umirovljenike povećani za 20 posto, sa 6 milijardi eura na 7200, a za sljedeću godinu je planirano dodatnih 20 posto sa 7200 na 8400 i mislim da će još nedostajati nekih tristotinjak milijuna eura, koje po prognozama će trebati nadomjestiti. Dakle, to je financijski okvir u kojem živimo, rekao je Hrelja.