Idete li u berbu maslina, prognoza vremena bi vas mogla oduševiti

Za razliku od šokantno hladnog početka tjedna, njegov nastavak donio je stabilizaciju uz postupan porast temperatura zraka. Tako su u četvrtak najviše dnevne temperature u Dalmaciji gotovo posvuda prelazile toplih 20 stupnjeva Celzijusovih, a čak 24 stupnja izmjerena su u Hvaru.

Pred nama je stabilna i temperaturno ugodan kraj tjedna, a prilično je izgledno da će se vrlo slično prevladavati cijeli sljedeći tjedan.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i suho vrijeme. Puhat će slab dnevni vjetar, a popodne na otvorenom umjeren sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka bit će od 5 do 12°C u Dalmatinskoj zagori, od 12 do 17°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 20 do 25°C.

Pretežno sunčano bit će tijekom subote. Moguća je sumaglica. Ujutro će puhati umjerena bura, danju slab vjetar s mora. Jutarnje temperature bez veće promjene. Najviše dnevne većinom od 19 do 24°C.

Pretežno sunčano prevladavat će u nedjelju. Ujutro slaba do umjerena bura, danju tiho ili uz slab vjetar s mora. Jutarnje temperature zraka u manjem padu. Najviše dnevne od 18 do 23°C.

Cijeli nadolazeći tjedan bit će pretežno sunčano. U kotlinama Zagore moguća je jutarnja magla. Jutra će biti malo hladnija, a danju većinom od ugodnih 18 do 23°C.