I BOGATI PLAČU "Ostala sam bez daha. Nit sam sumnjala u ljubavnicu, nit sam imala ljubavnika..."

Donosimo novi nastavak Darije Bujas u rubrici "Pitaj Dariju".

Poštovana gospođo Darija. Dobila sam preporuku za Vas od moje prijateljice. U braku sam više od dvadeset godina, već na početku braka moj muž je bio perspektivan Zagrebački poduzetnik. S godinama stvorili smo malo carstvo, moram priznati da je on više radio ja odgajala djecu, uskakala ponekad u posao i brinula se o domaćinstvu. Svaki vikend kada krenu topliji dani ja bih sa djecom odlazila na more, naravno on je radio. Zaključili smo zašto bi djeca bila u stanu, kada mogu uživati na moru. Čim završi škola s njima odlazim na more i bili bi sve praznike, on bi dolazio vikendima i dva tjedna u osmom mjesecu. Mislila sam da imamo baš lijep brak i bila sam sretna. Da bih prije par dana kad smo se vratili sa mora, gdje smo bili cijeli vikend. Primijetim promjene u stanu, pomaknute neke stvari koje moj muž nikada ni ne primjećuje, a kamoli da ih pomakne. Oblio me hladni znoj, zar mi muž ima ljubavnicu i još je doveo u stan? Nazvala sam prijateljicu da popijemo kavu i ispitam, je li nešto čula? U našoj priči ništa nisam primijetila, dok direktno nisam upitala. -Kada sam se vratila sinoć primijetila sam da netko spavao u stanu. Jesi čula nešto o tome? -Zar ti ne znaš?- šokirana prijateljica. -Što to? -Ma ništa.-pokušala se povući. -Kreni od početka.-noge su mi nestale i propadala sam u zemlju. -Mi smo svi mislili da ti znaš, ali da mudro šutiš. -Što to da znam? -Pa muž ti već godinama ima ljubavnicu i kada si ti na moru, ona se useli u vaš stan. Svi pričamo kako mudro mučiš i živiš svoj život na moru sa ljubavnikom. Ostala sam bez daha. -Nit sam sumnjala u ljubavnicu, nit sam imala ljubavnika.- kad je ovo čula prijateljica samo je dobacila. -E onda ste u problemu! Neko vrijeme smo pričale, ja plakala ne znajući kako dalje. Reći, ne reći, rastava, ne rastava, natući ga, ne natući ga, da javno izvrijeđam ljubavnicu i muža, da ih javno ne izvrijeđam…. Molim vas, što od ovoga, ili nešto sasvim drugo, samo da dišem i ne povrijedim djecu. Hvala! Silvana

DARIJA:

Hvala na povjerenju, gospođo Silvana. Ja bih krenula od pomaknutih detalja u vašem stanu.

Ljubavnica je u vašem braku već godinama, a tek ste sad primijetili da postoji. Zašto? Jednostavno što to ona sada želi. Dosadilo joj je biti ljubavnice, želi vašeg muža cijelu godinu i namjerno vam dala do znanja da je tu.

Meni je prevara izdaja braka, ljubavi, djece i sve ono što nam partner pruža. Poslije te izdaje teško se može vjerovati, osobi koja nas je ranila. Imaju neke situacije kada je rastava zadnji izbor, niti izbor, već to se treba preskočiti i pronaći drugo rješenje.

Kod vas je veoma jednostavno, vi to u ovoj boli ne vidite. Vaš muž želi ostati sa vama u braku. Jer da nije tako, već davno bi se rastavio i oženio ljubavnicu, ali on sve ove godine njoj daje nadu, koje nema. Kada je ona to shvatila, vas je izazvala, mudro, da on to ne primijeti.

Mudro i vi radite. Zaboravite odlazak vas i vaše djece u neki stančić sa alimentacijom i sve ovo stvoreno druga žena dobije, neka druga djeca, ne vaša. Da vam muž pije, da je lijenčina, što će vam. Promislite udala sam se iz ljubavi, on je našu ljubav iznevjerio i neka to plača. Nije bitno što će te samoj sebi reći, samo nađite hrabrosti i ne dajte ono što je vaše.

Po Vašem pisanju možete puno toga priuštiti. Mudro šutite, odlazite na sve moguće skupe masaže, kupite torbice najskuplje koje ste uvijek željeli, novo auto… dok malo sebi ne dođete. Posebno putovanja, ali u toku tjedna, kada je djeci škola, da Ona ne može doći, pronađite osobu koja će vam čuvati djecu to vrijeme, ako se nema baka servis.

Jedno je sigurno, što rjeđe vikende ostavljajte muža samoga, a ljeta samo koji dan, onda, jedan dan nazad u Zagreb, koliko djeca mogu sama ostati. Obavezno barem dva puta naletite, naravno da najavite, ne treba se baš ljubavnica puno iznervirat. Čuvajte joj srce i živce kada je Vaš muž ostavi.

Hoće vjerujte mi, jer nema više mira koji ste im svojoj nepromišljenosti omogućili.

Samo nemojte željeti osvetu i naći ljubavnika, to je nepoštivanje sebe i svog tijela. Mnoge su to napravile, poslije su mi priznale da ih je više bolio taj čin nego partnerova prevara.

Kada je Žuži ostavio prvi muž, ona je rekla.

-Sama sam kriva, otišla sam u Japan na tri mjeseca i ostavila muža sa mladom sluškinjom.

Sretno.