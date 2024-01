Huljić otkrio gasi li se grupa Magazin: "Možda ne treba prljati budućnost novim pjesmama"

Naš legendarni hitmejker, Tonči Huljić, nedavno se pohvalio na društvenim mrežama da je u svoj tim uzeo bivšeg natjecatelja 'Superstara', Petra Šegedina, kako je i ranije najavio u tom showu. Na videu, kojeg je objavio, vidimo scene sa snimanja spota u Splitu za Petrovu prvu pjesmu. Tonča su kotaktorali s portala Story i pitali ga što ga je to toliko dojmilo kod Petra da ga je 'uzeo pod svoje'.

'Kod njega mi se svidjela osobnost, glas kojeg nemamo u našoj ponudi.Volim birati neke takve tipove pjesama koji zapravo nisi u stilu izvođača koje ja inače radim i koji pjevaju tradicionalnu dalmatinsku pjesmu. Kada imam nekoga tako svježeg, onda ne moram razmišljati je li ta pjesma za njega ili za nekog drugog. Ja ipak u svom životu imam prioritete. On nema pandan i kada pjesma odgovara njemu, ne moram razmišljati bi li ta ista pjesma odgovarala Graši, Joli ili bilo kome drugom. To su potpuno raznovrsni tipovi pjevača. On je mlada osoba, a stara duša i točno ono što je Grašo kazao: 'Izvana mlad, a iznutra star'. Izuzetno je simpatičan i ljudi će se u to uvjeriti', ispričao je Tonči.

Huljić mu je dao i novo umjetničko ime: Pijero, pod kojim će se u budućnosti predstavljati hrvatskoj publici. 'Volio bi da ga ljudi čim prije prihvate pod imenom 'Pijero', nekad poznat pod nadimkom Princ haha. Točnije Pijero, nekad poznat pod imenom Petar Šegedin.

Mnogi ga već sada uspoređuju s pokojnim Vinkom Cocom, te tvrde da je Pijero njegov nasljednik, no Tonči nam taj dio nije htio komentirati, nego je kratko poručio: 'Smatram da je svaki pjevač poseban na svoj način'.

Svi znamo da je Huljić alfa i omega jednog od najpopularnijih glazbenih sastava s ovih prostora, grupe Magazin. Trenutna i najdugovječnija pjevačica ove grupe, Andrea Šušnjara, ranije je najavila da napušta sastav čim joj se pronađe adekvatna zamjena. Plan joj je započeti samostalnu karijeru tijekom ove godine. Pitali smo ga što misli o tome i traže li novu pjevačicu.

'Nisam vidio te priloge, moram priznati. Kada me bude interesiralo, pogledat ću. Što se tiče Magazina, njegova budućnost je ionako u mojim rukama, ali je pitanje da li nakon tako velike prošlosti, uopće treba budućnost? Ne znam, vidjet ćemo, imam neke ideje u glavi koje vrtim, uostalom, ona još uvijek nije otišla. Mislim oni imaju dovoljnu ostavštinu pjesama, koju mogu eksploatirati do kraja života, uključujući i Andreu, koja mi je jako draga', govori nam legendarni glazbenik.

S obzirom na to da nam je u prethodnom odgovoru rekao da razmišlja o tome 'treba li Magazinu uopće budućnost', pitali smo ga hoće li se onda kultna grupa trajno ugasiti.

'Magazin se nikada ne može ugasiti jer on živi u glavama i srcima generacija i generacija. Međutim dolaze nove generacije, pitanje je hoće li oni otkriti stari Magazin ili ne. Primjerice, znate li neku novu pjesmu s albuma Rolling Stonesa? Vjerojatno ne znate. Hoćete li ići na njihov koncert zbog pjesama koje vas podsjećaju na neka sretna i bezbrižna vremena? Vjerojatno hoćete. Možda ne treba prljati budućnost novim pjesmama, tko zna. Sve je moguće, ali ja sam okrenut sada sebi, toliko vam mogu reći', zaključio je Tonči.