Hrvatsko-makedonska kulturna suradnja oživljena: Predstavnici GKMM Split posjetili su bitolsku knjižnicu

Povodom Dana Hrvatskog sabora i 80. obljetnice Nacionalne i univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ predstavnici Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu posjetili su grad Bitolu u Sjevernoj Makedoniji. Kulturna suradnja među knjižnicama obnovljena je zahvaljujući Hrvatskom kulturnom centru i Makedonskom-hrvatskom društvu „Marko Marulić“ iz Bitole i njegovom predsjedniku Branku Maretiću te ravnateljicama splitske i bitolske knjižnice, Grozdani Ribičić i mr. sc. Emiliji Stefanovskoj-Dakovoj.

Tom prigodom predstavnici GKMM Split posjetili su bitolsku knjižnicu koja obavlja funkciju nacionalne, sveučilišne i narodne knjižnice. Uz stručno vodstvo upoznali su se s radom i organizacijom knjižnice, a 17. listopada 2025. sudjelovali su u prigodnom programu u organizaciji Hrvatskog kulturnog centra „Marko Marulić“, Nacionalne i univerzitetske biblioteke „Sv. Kliment Ohridski“ i Centra za kulturu Bitola, uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Općine Bitola.

Predstavili su izložbu „Marko Marulić – europski humanist“ nastalu u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu povodom 500. obljetnice prvotiska „Judite“. Stihove Marulićeve „Judite“ interpretirao je akademski glumac Mate Tavrić koji je predstavio i multimedijalne projekte GKMM Split filmom „Judita“, nastalom u produkciji GKMM Split. O književnom i knjižničarskom radu te važnosti međunarodnih programa i suradnji govorila je voditeljica Matične i razvojne službe GKMM Split dr. sc. Nada Topić.

Ravna teljica GKMM Split Grozdana Ribičić u svom obraćanju čestitala je Dan Hrvatskog sabora Hrvatima u Bitoli, a Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci „Sv. Kliment Ohridski“ na osamdeset godina neprekidnog rada na promicanju znanja, kulture, pismenosti i služenja zajednici te zahvalila na pozivu za nastavak suradnje knjižnica i kulturnih ustanova koje povezuje zajednička ljubav prema knjizi, jeziku i duhovnim vrijednostima koje nadilaze granice. U ime GKMM Split darovala je bitolskoj knjižnici dvadesetak knjiga objavljenih u izdanju splitske knjižnice koje govore o kulturi, načinu života, povijesti i ljudima našeg grada, dok su domaćini poklonili splitskoj knjižnici primjerake svoje monografije upravo objavljene povodom 80. obljetnice djelovanja.

U završnom dijelu programa Gradsko kazalište mladih iz Viteza (BiH) rezveselilo nas je s predstavom „Pidžama za šestero“ redatelja Marka Mirkovića u Centru za kulturu Bitola.

Posjetili su Ohridsko jezero i Ohrid

Posjet se drugog dana nastavio razgledanjem kulturnih znamenitosti Bitole te obilaskom Nacionalnog parka Pelister koji je poznat po posebnoj vrsti bora – molika. Na povratku u Split predstavnici GKMM Split posjetili su Ohridsko jezero i Ohrid.

Nastavak suradnje s makedonskim partnerima očekuje se tijekom 2026. godine njihovim posjetom Splitu te radu na zajedničkim projektima očuvanja i prezentacije hrvatske i makedonske kulturne baštine.

Posjet predstavnika Gradske knjižnice Marka Marulića Split gradu Bitoli imao je važnu kulturnu i simboličku vrijednost, jer je obnovio i učvrstio suradnju između hrvatskih i makedonskih kulturnih ustanova. Kroz zajedničke programe, izložbe i razmjenu izdanja potvrđena je povezanost dviju knjižnica i njihova predanost promicanju znanja, jezika i svoje kulturne baštine. Ovaj susret ujedno je temelj budućih projekata koji će dodatno obogatiti kulturne veze i međusobno razumijevanje između Hrvatske i Sjeverne Makedonije te čvršće povezati Hrvate u domovini i izvan nje.