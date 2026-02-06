Hrvatski pčelari dobili BINGO!

Savez pčelarskih udruga jadranske Hrvatske, nudi vam online do sada svih pet tiskanih brojeva časopisa Jadranski pčelar, u 2025. godini, kao i pretplatu za 2026. godinu. Od sada će pčelari na jednostavan i lak način, ali i uz minimalnu naknadu, odmah nakon tiskanja časopisa u papirnatom obliku, moći klikom na svom osobnom računalu pročitati sadržaj koji će im pomoći u uzgoju pčelica, proizvodnji pčelinjih proizvoda, ali i zaštititi svoje pčele od bolesti i parazita.

Posebno će se ovom novom digitalnom komunikacijom obradovati mlađe generacije pčelara, koji će uz bolje zumiranje fotografija i teksta imati kvalitetniji tisak.

Želite li se pretplatiti na online časopis Jadranski pčelar, omogućujemo vam postupak na lak i jednostavan način.

Uplatnicom uplatite na ime JADRANSKI PČELARSKI SAVEZ – Poličnik, na žiro račun HR31 2407 0001 1006 8390 9, odgovarajući iznos (ako želite imati online svih pet brojeva iz 2025. i pretplatu za 2026. godinu, uplatit će te 30,00 eura, ako se želite samo pretplatiti za 2026. godinu, uplatit će te samo 15,00 eura), na poziv na broj upisat će te

HR00 2026-JP. Naravno nemojte zaboraviti napisati ime pošiljaoca s adresom. U isto vrijeme na e-mail adresu Jadranskog pčelarskog saveza spujh2024@gmail.com pošaljite svoju e-mail adresu na koju ćemo vam poslati link i personaliziranu zaporku za otvaranje časopisa za koje ste se pretplatili.