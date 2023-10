Hrvatski gay par: "Traže nas da udomimo još djece, a kad trebamo postati posvojitelji država nas sprječava"

Udomili su dvoje djece prije tri godine kada su dobili bitku na Ustavnom sudu. Dobili su bitku i na Visokom upravnom sudu da mogu u proceduru posvajanja. Ivo i Mladen su u proceduru krenuli, no danas Ivo Šegota kaže, pravna nesigurnost još postoji.

"Ono što nas sad zabrinjava situacija u kojoj će ta djeca možda jednog dana kada se steknu uvjeti za posvajanje morat ići u neki drugu obitelj i nismo jedini istospolni par koji se nalazi u istoj situaciji, ima nas dosta koji smo udomili djecu", pojasnio je.

Jer još uvijek Obiteljski zakon kada je riječ o posvajanju djece - životne partnere ne spominje.

"Mi ćemo vrlo vjerojatno u naredna dva tjedna udomiti još jedno dijete, tako da ne znam. Državi smo jako dobri kao udomitelji, Zavod za socijalnu skrb nas zove i traži da udomimo još djece, a kad trebamo postati posvojitelji roditelji, kad toj djeci pokušavamo pružiti trajnu skrb tu nas država sprječava", kaže Šegota.

Iako su dobili presudu na temelju koje i drugi istospolni parovi uspijevaju ući u proceduru za posvajanje, iz Udruge Dugine obitelji kažu da se to razlikuje od para do para. I da je sada prava prilika da se to riješi - budući da su u tijeku izmjene Obiteljskog zakona.

"Zavisi o tome na koga vi naletite u centru, kakve ćete vi infomarcije dobiti iz ministarstva, jednostavno ako nije u zakonu onda situacija nije jasna. Dugi niz godina razgovaramo s ministarstvom, isto tako dobivamo, ja bih rekao dvosmislene poruke u smislu poštivat će se presude sudova, ali evo društvo još nije spremno", komentirao je Daniel Martinović, predsjednik udruge Dugine obitelji.

Profesorica za ustavno pravo Ana Horvat Vuković kaže da presude nisu dovoljne.

"S obzirom da u izostanku uključivanja životnih partnera u zakonski tekst zapravo tijela javne vlasti su slobodna, možda čak i potaknuta da diskriminiraju u odnosu na životne partnere kada donose odluke u postpucima posvajanja", rekla je.

Hoće li doći do izmjene obiteljskog zakona politička je odluka, kaže profesorica za obiteljsko pravo Aleksandra Korać Graovac, jer presuda na to ne obvezuje.

"Koliko vidimo u prijedlogu zakona takva odredba ne postoji, vidjet ćemo kako će izgledati rasprava u tom smjeru, ali ono što je bitno da uvijek treba uzeti u obzir najbolji interes djeteta. Zakonodavac ovdje nije vezan odlukom upravnog suda", pojasnila je.

Iz Ministarstva socijalne politike kratko kažu da se izmjenama Obiteljskog zakona pristupilo iz drugih razloga. Pa se čini da se posvajanje od strane istospolnih parova u njemu još neko vrijeme - neće spominjati.