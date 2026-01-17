Hrvatski film 'Fiume o morte!' osvojio je europskog Oscara za najbolji dokumentarni film u Berlinu!

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) izvijestio je u subotu navečer kako je film 'Fiume o morte!' osvojio nagradu za najbolji europski dokumentarni film na Europskim filmskim nagradama! Nagradu su preuzeli redatelj Igor Bezinović i producentina Vanja Jambrović na svečanosti u Berlinu.

- Dodjela nagrada još traje, a film konkurira i u kategoriji za najbolji europski film - naveli su u objavi iz HAVC-a.

Film je svjetsku premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI. U međuvremenu je proputovao svijet od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMA-i, uvršten je na oko 50 festivala na kojima je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.

Neke od priznanja su: nagrada publike na CinEastu u Luksemburgu i na Danima hrvatskog filma; nagrada Adriatic TV&Film Awards za režiju, scenarij i najbolji film; nagrada Albert Kapović (dodijeljena na ZFF-u) producentima Vanji Jambrović i Tiboru Keseru i mnoga druga.

Nagrađivani autor Bezinović (dobitnik Velike zlatne Arene za dugi igrani film Kratki izlet 2017.) na iznimno kreativan način propituje posljedice okupacije grada na grad i njegove stanovnike.

Kako bi pronašao odgovore, autor je angažirao niz građana Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija, piše 24 sata.