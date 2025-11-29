Hrvatski dom Split predstavio 'Zlatnu ulaznicu': Četiri koncerta po izboru kao savršen božićni poklon

Hrvatski dom Split pripremio je kreativan božićni poklon kojim će ljubitelji sjajne glazbe moći razveseliti svoje bližnje. Zlatna ulaznica Koncertne dvorane Ive Tijardovića dar je za pamćenje. Kupcu omogućuje čak četiri koncertapo izboru vlasnika ulaznice za dvije osobe – jer uspomene su najljepši poklon, a posebno su vrijedne kad se dijele. Kupnjom ovog kreativnog poklona sebi i svojoj pratnji, ili drugim osobama koje želite uveseliti, omogućit ćete nezaboravno glazbeno iskustvo, koje uz to proizlazi iz vašeg glazbenog ukusa. Hrvatski dom osmislio je iznimno bogat i atraktivan program unutar kojega će svaki slušatelj pronaći nešto za sebe.

Odabir željenih koncerata unutar ulaznice odnosi se na koncerte iz Ciklusa klasične glazbe, jazz glazbe, svjetske glazbe, Splitskog kruga i OFF ciklusa u sezoni 2025./2026. Koncerte je moguće odabrati na blagajni Hrvatskog doma Split, od ponedjeljka do subote, između 9:00 i 13:30 sati. Mjesta nisu unaprijed rezervirana. Rezervacija se ostvaruje tek osobnim dolaskom i odabirom koncerata, a ulaznica vrijedi samo za koncerte koji se održavaju u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića od 1. siječnja 2026. do 1. lipnja 2026.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zlatnu ulaznicu moguće je kupiti isključivo na blagajni Hrvatskog doma Split (Tončićeva 1, 21000 Split) po cijeni od 55 eura u razdoblju od 28.11. do 25.12.2025. Koncertne nije nužno odabrati već pri kupnji Zlatne ulaznice.

Popis koncerata koji se mogu kombinirati unutar Zlatne ulaznice:

Siječanj 2026.

01. 2026. Mr. Lee &IvaneSky [ciklus OFF] 01. 2026. Impresije, Zoran Velić, klavir [Splitski krug] 01. 2026. Sudar PercussionEnsemble&Accordion [svjetska glazba] 01. 2026. MadeinSilence / Sonja Runje, mezzosopran; Edin Karamazov, gitara/lutnja [klasika] 01. 2026. Mario Bočić kvartet [jazz] 01. 2026. Underworld / Podzemlje (1927) [ciklus OFF] 01. 2026. VasilHadžimanov Band [jazz]

Veljača 2026.

02. 2026. José Luis Gutiérrez, IberJazz [jazz] 02. 2026. Damir Karakaš Čovjek koji je u Lici popularniji od Leonarda Cohena [Susreti] 02. 2026. Tango Meets Jazz Bandonegro [svjetska glazba] 02. 2026. TheStrangerWithin - Mirko Škarica, harmonika & komorni ansambl [Splitski krug] 02. 2026. Renesansne balade, HathorConsort [klasika] 02. 2026. Marija Pavlović, klarinet / Justus Grimm, violončelo / Nino Gvetadze, klavir [klasika] 02. 2026. Zagrebački kvartet saksofona [klasika]

Ožujak 2026.

03. 2026. TURN THE WORLD – European Guitar Quartet [svjetska glazba] 03. 2026. MozArte Piano Quartet [klasika] 03. 2026. Hugo Race &GianniMaroccolo / theVigiltour [ciklus OFF] 03. 2026. TRANSBALKANIKA, VaskoAtanasovski [svjetska glazba] 03. 2026. MON VOYAGE – LA BELLE`EPOQUE / Paris – Berlin – Split [Splitski krug] 03. 2026. Noć mjuzikla / Leonora Surian Popov [ciklus OFF] 03. 2026. Zagrebački kvartet [klasika] 03. 2026. Mangroove [ciklus OFF]

Travanj 2026.

04. 2026. Folía de Carnaval, ArmoníaDanza&ConcertArt ansambl [klasika] 04. 2026. Klezmofobia [svjetska glazba] 04. 2026. Silvio Bilić, gitara [Splitski krug] 04. 2026. Robert Laktoš, violina &Zarija Alajbeg Galuf, klavir [klasika] 04. 2026. Stormof Love FLAMENKO / Barcelona Flamenco Ballet / solisti [svjetska glazba] 04. 2026. WigmoreSoloists, kvartet [klasika] 04. 2026. Ethno Blues Classical [ciklus OFF] 04. 2026. Vid Veljak, violončelo [Splitski krug] 04. 2026. Maja Rivić kvintet [jazz]

Svibanj 2026.

05. 2026. Avantura u Šangaju, I. Tijardović / glazbeni igrokaz [Splitski krug] 05. 2026. Avantura u Šangaju, I. Tijardović / glazbeni igrokaz [Splitski krug] 05. 2026. KatharinaHack, klavir [klasika] 05. 2026. ROMANCERO GITANO – Posveta Lorci / Antiphonus i PetritÇeku, gitara [klasika] 05. 2026. Tomislav Jukić, tenor & Lana Bradić, klavir [Splitski krug] 05. 2026. Fado / Lina & Marco Mezquida [svjetska glazba] 05. 2026. Toni Starešinić – Koncertna promocija albuma Eksterminator ´81 [jazz] 05. 2026. AlekseyIgudesman, violina & Lucy Landymore, perkusije [ciklus OFF]