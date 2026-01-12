Hrvatski dom Split: "Ministarstvo kulture i medija sufinancira četiri programa u 2026., dodijeljeno 119.000 eura"

Hrvatski dom Split objavio je da je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske prepoznalo kvalitetu i značaj programskog rada Hrvatskog doma Split te da u 2026. godini sufinancira četiri njihova programa.

"S velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske prepoznalo kvalitetu i značaj programskog rada Hrvatskog doma Split te u 2026. godini sufinancira čak četiri naša programa. Odobrena su sredstva za sljedeće projekte: Ciklus svjetske i jazz glazbe, Dalmatinski ciklus, Ciklus klasične glazbe i Peristil Vibrez Festival", otkrili su iz Hrvatskog doma Split.

U nastavku su nadodali:

"Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 119.000 eura, čime se omogućuje nastavak i daljnji razvoj raznovrsnog, kvalitetnog i dostupnog glazbenog programa za publiku Splita i šire regije. Zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na kontinuiranoj podršci, povjerenju i prepoznavanju važnosti Hrvatskog doma Split kao jednog od ključnih nositelja glazbenog i kulturnog života Grada Splita", zaključuju iz Hrvatskog doma.