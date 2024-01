Hrvatska zbog jahte u Trogiru može snositi ozbiljne financijske posljedice? "Ovo nije šala"

Nakon što je megajahta Royal Romance danas krenula na probnu plovidbu zbog održavanja iz trogirskog brodogradilišta, gdje je na vezu jer je pod sankcijama nametnutim oligarhu bliskom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Viktoru Medvedčuku, oglasili su se iz Odvjetničkog društva Gajski, Grlić i Prka, koji žele da se skine plomba s jahte i pokušavaju dokazati da ona nije u vlasništvu Medvedčuka, već Lanelia Holdingsa čiji je krajnji vlasnik Rus Aleksej Inkin. Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti.

"Prije svega potrebno je hrvatskoj javnosti kazati da mi ovdje nismo da bismo branili interese ruske države. Ovdje smo danas isključivo zbog zaštite vladavine prava i provedbe međunarodnih propisa, ali i zaštite interesa Republike Hrvatske. To hrvatska javnost treba znati. Naime, mjesecima se u eteru komunicira da je jahta Royal Romance u vlasništvu ruskog oligarha i prijatelja Vladimira Putina - Viktora Medvedčuka. Međutim, to nije istina jer je jahtu kupoprodajnim ugovorom transparentno stekao naš klijent Lanelia Holdings, čiji je krajnji vlasnik gospodin Aleksej Inkin. Radi se o poslovnom čovjeku iz Rusije koji se ne nalazi ni pod kakvim sankcijama niti se je pod njima ikada nalazio. Bilo on ili osobe i društva povezana s njime. Važno je znati da postoje nesporni dokazi da je on kupovinu jahte inicirao još 2020., dakle čitavih godinu dana prije rata u Ukrajini. Dakle, ne postoji elementi koji bi išli za tim da je riječ o prikrivanju vlasništva Viktora Medvedčuka i zapetljavanju vlasničkih odnosa", kažu iz Odvjetničkog društva, piše Večernji list.

"Spornim vidimo zapljenu jahte koja uopće ne bi trebala biti predmetom oduzimanja imovine. RH u ovom je slučaja postupala na temelju zamolnice glavnog ukrajinskog tužiteljstva, a ta zamolnica je, najblaže rečeno, pravno problematična budući da ne navodi ni jedan dokaz o tome da je jahta povezana s Viktorom Medvedčukom, već je ona napisana na temelju subjektivnog dojma i argumenta "da Ukrajina ima razloga vjerovati da je do promjene vlasništva nad jahtom došlo radi prikrivanja stvarnog vlasništva nad istom". Hrvatska država i hrvatski sudovi trebaju voditi računa o zakonitosti ovog postupka, donošenja odluka u razumnom roku i osiguranja imovine. Ništa od toga se trenutno ne poštuje, već jahta od najmanje 160 milijuna eura svakodnevno gubi na vrijednosti, dok ju od potpunog propadanja spašava naš klijent ulaganjem značajnih novčanih sredstava, pri čemu njeno godišnje održavanje vrijedi i do 20 milijuna eura. Nesumnjivo je da je našem klijentu pričinjena šteta, zbog čega će iscrpiti sve pravne lijekove, pred domaćim i međunarodnim tijelima", nastavljaju.

"Hrvatska može na ime odštete izgubiti200 milijuna eura. Ovo nije šala, već ozbiljna državna stvar. To je novac poreznih obveznika. Samo razmislite što se s tim novcem može napraviti. Država treba slijediti svoje interese i poštivati vladavinu prava. Potencijalna šteta od 200 milijuna eura ionako premašuje pomoć koju je Hrvatska do sada vojno i logistički uputila Ukrajini", zaključuju.